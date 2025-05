Enem 2025: inscrições começam nesta segunda-feira

Enem 2025: inscrições começam na segunda-feira - Foto: Carol Conrado / Ag. A TARDE

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começam nesta segunda-feira, 26, e seguem até o dia 6 de junho através da Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): enem.inep.gov.br/participante.

Pela primeira vez, os estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do Ensino Médio em escolas públicas já estarão pré-inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Outros detalhes, como o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento, serão publicados em breve no edital que regulamentará a seleção. O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país.

Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, as provas serão aplicadas em dias diferentes, por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), entre os dias 10 e 21 de novembro. Nesses locais o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Sobre a prova

São quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas de redação e as objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia do Exame, serão aplicadas as provas de matemática, Química, Física e Biologia. Nesta data, a aplicação terá 5 horas de duração.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). O início será às 13h30. No primeiro dia, as provas irão terminar às 19h. No segundo dia, o término é às 18h30.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o exame tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

O Inep alerta, ainda, que as inscrições de todos os exames e avaliações sob sua responsabilidade como Enem, Encceja, Revalida e Celpe-Bras, somente podem ser feitas pelos sistemas oficiais da autarquia. Qualquer outra plataforma ou canal não autorizado configura tentativa de fraude.