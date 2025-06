ENEM 2025: Saiba como será a aplicação da prova para pessoas autistas

Enem 2025 segue com atendimento especializado para participantes autistas - Foto: Divulgação | Inep

O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, vai oferecer um atendimento especializado para aplicantes que façam parte do espectro autista. Desde 2021 este atendimento é feito, de acordo com a solicitação feita durante a inscrição do candidato, vale lembrar que o prazo se encerra no dia 6 de junho.

Segundo o edital do exame, durante a solicitação é preciso anexar como documento que comprove a condição do candidato, o frente e verso da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

Quais os diferenciais para pessoas autistas

Para pessoas que estão no espectro autista, existem algumas diferenças na forma da aplicação do exame para os demais participantes.

Mais tempo

Para pessoas que solicitarem o atendimento diferencial, haverá um aumento no tempo total de prova, adicionando 60 minutos a mais que os demais candidatos em relação aos dois dias de aplicação de prova.

Correção Diferenciada

Além do tempo adicional, a correção da redação também muda. Mecanismos de avaliação que consideram a singularidade linguística de uma pessoa com autismo, no domínio da modalidade da língua portuguesa.

Auxílio para leitura

Somados aos outros diferentes atendimentos, o Enem 2025 vai disponibilizar um auxílio para leitura. Com isso, o candidato contará com o apoio de um profissional para realizar a leitura dos textos e das imagens. Além disso, também será oferecido um auxílio para transcrição, onde um profissional irá transcrever as respostas das provas objetivas e a redação.

