Bahia é destaque no Enem com 3º maior número de aprovados - Foto: Mayara Fernandes

A Bahia faz parte do top três dos estados brasileiros com maior número de estudantes da rede pública estadual aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. No levantamento realizado no início do ano pelo Ministério da Educação (MEC), a Bahia figurou em terceiro lugar no total geral de estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, a partir das notas do exame, ficando atrás apenas dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O Enem 2025, que segue com as inscrições abertas até 6 de junho, é a principal forma de acesso à educação superior no Brasil. De acordo com o assessor especial da Secretaria Estadual da Educação (SEC), Manoel Calazans, a meta deste ano é superar ainda mais esses números.

Ele ressalta que este resultado é fruto do trabalho realizado por toda comunidade escolar, que incentiva os estudantes a se inscreverem e participarem da prova.

“Na rede estadual, a gente trabalha o tempo todo incentivando o aluno para que ele faça a inscrição. A SEC tem um planejamento voltado para a preparação dos estudantes, com a intensificação das revisões dos conteúdos e aulões de redações. As escolas fazem uma verdadeira maratona para conseguir que o estudante entre na universidade pública", afirmou.

Por meio do plano de ação ‘Tô com você no ENEM’, a SEC investe, em cada edição do exame, no processo de preparação do estudante, desde o incentivo à inscrição, até a realização da prova, inclusive com a oferta do transporte nos dias do exame.

Sobre a inscrição

No processo de inscrição, o candidato deve informar o número do CPF, data de nascimento, endereço de e-mail, número de telefone fixo ou celular válido. Além disso, deve indicar a unidade da federação e o município onde deseja realizar as provas e, também, selecionar a língua (Inglês ou Espanhol) de preferência para a de Língua Estrangeira.