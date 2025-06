Enem 2025: inscrições encerram nesta sexta-feira

Estudante da rede estadual da Bahia - Foto: Imagem ilustrativa - Claudionor Jr

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terminam nesta sexta-feira, 6. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pelo exame, já avisou: não vai ter prorrogação. A taxa é de R$ 85 e pode ser paga por Pix, crédito, débito ou boleto. Nesse caso, o pagamento pode ser feito até o dia 11 de junho.

Até o início desta semana, pouco mais da metade dos concluintes do ensino médio da rede estadual da Bahia confirmaram participação no exame. De acordo com dados parciais apresentados pelo Inep, até o momento, 68.622 estudantes se inscreveram, o que representa 52,7% do total previsto.

O coordenador de Ensino Médio da Superintendência de Políticas para a Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Ítalo Paim, reforça o alerta para que nenhum candidato perca o período de inscrições.

“As informações no site da SEC são seguras e levam direto à página oficial do exame. Em caso de dúvida, o estudante deve procurar a secretaria da escola antes de se inscrever. Os 27 Núcleos Territoriais de Educação estão mobilizados com pontos focais para acompanhar esse processo”, destaca Ítalo.

Laboratórios de informática com internet

Disponibilidade de laboratórios de informática com internet, apoio dos professores e acompanhamento da equipe gestora fazem parte das ações adotadas para garantir o acesso à inscrição, especialmente para quem não possui esses recursos em casa.

Alunos da 3ª série do ensino médio já estão pré-inscritos no sistema e precisam apenas confirmar os dados no sistema na Página do Participante. Já os estudantes das demais séries e os que concluíram o curso em anos anteriores devem preencher o cadastro completo.

O Ministério da Educação (MEC) e o Inep alertam que as inscrições devem ser feitas somente pela Página do Participante. Qualquer outro site, plataforma ou aplicativo não é autorizado. O endereço é: enem.inep.gov.br/participante. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro.