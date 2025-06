SEC abre mais de 10 mil vagas para cursos técnicos gratuitos na Bahia

SEC abre inscrições para 41 cursos técnicos - Foto: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) iniciou nesta quinta-feira, 29, as inscrições para 41 cursos técnicos gratuitos de nível médio, com oferta de 18.550 vagas em 238 escolas distribuídas por 171 municípios. As inscrições seguem até 17 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal da Educação.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 18 de junho, mesma data em que será divulgado o resultado.

As vagas são prioritariamente destinadas a estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública ou em escolas privadas, desde que como bolsistas integrais.

Os candidatos contemplados deverão efetuar a matrícula presencialmente nos dias 14 e 15 de julho, na escola onde foram selecionados.

Para garantir a vaga, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Histórico escolar;

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Carteira de vacinação atualizada.

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica da SEC, Ezequiel Westphal, destacou a importância da iniciativa.

“Esta nova oferta se soma às demais ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo da Bahia, visando fortalecer a política de expansão da Educação Profissional e Tecnológica na rede estadual. São diferentes cursos voltados para a formação profissional dos estudantes e egressos da rede estadual de ensino”, afirmou.

Áreas de formação para os cursos

Entre as áreas de formação disponíveis estão Administração, Serviços Jurídicos, Finanças, Recursos Humanos, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Manutenção e Suporte em Informática, Logística, Desenvolvimento de Sistemas e Enfermagem, entre outras.

Em caso de desistência ou ausência dos candidatos contemplados no sorteio, a SEC fará a redistribuição das vagas remanescentes entre os inscritos no cadastro reserva, no período de 16 a 18 de julho. As aulas estão previstas para começar no dia 23 de julho.