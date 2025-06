Uneb celebra parceria com universidade na Espanha durante evento na Europa

- Foto: Divulgação

Na última segunda-feira, dia 26, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) consolidou um importante acordo de cooperação com a Universidade de Vigo, na Espanha. A assinatura do convênio ocorreu entre os reitores Adriana Marmori, pela Uneb, e Manuel Reigosa, pela Universidade de Vigo, durante o IV Foro Jurídico Ibero-Brasileiro sobre o Espaço Digital no Direito, que faz parte da Jornada Europeia 2025.

A parceria visa fomentar a mobilidade acadêmica de estudantes, servidores técnicos e professores, inicialmente na área de Direito, com potencial de expansão para outros conhecimentos. Além disso, o acordo contempla a realização de estudos conjuntos e a organização de eventos acadêmico-científicos nos dois países.

A Jornada Europeia 2025 tem como tema central “Direitos e Justiça no espaço digital: perspectivas multidisciplinares” e acontecerá de 22 a 29 de maio, envolvendo atividades na Itália, Espanha e Portugal. Participam do evento gestores, juristas e acadêmicos do Direito da Uneb.

A iniciativa é organizada pelo Instituto Internacional para o Desenvolvimento Científico, Inovação e Sustentabilidade (Icis), em cooperação com instituições acadêmicas e jurídicas do Brasil e da Europa. A programação inclui três grandes fóruns de debates abordando temas como direito internacional, direitos humanos, inteligência artificial, justiça digital, meio ambiente e inclusão social.

Participação da Uneb em eventos jurídicos na Europa

Durante o I Colóquio Ítalo-Brasileiro de Direito Internacional, em Roma, a reitora Adriana Marmori destacou a contribuição da UNEB na construção de um Direito plural e inclusivo. Ela enfatizou que a Universidade, com sua estrutura multicampi e presença em diversos territórios da Bahia, participa ativamente na formação e na aplicação do Direito no país, defendendo diferentes perspectivas e valorizando saberes de grupos marginalizados, desafiando um modelo único de direito universal.

A delegação da Uneb também marcou presença no I Congresso Luso-Brasileiro de Direito, Justiça e Desafios Contemporâneos, realizado na Universidade Autónoma de Lisboa, em Portugal, onde debates abordaram temas como o direito internacional, proteção de vulneráveis, combate à violência de gênero, justiça climática, inteligência artificial, criminalidade organizada e acesso à justiça.

No âmbito do foro jurídico na Espanha, especialistas discutiram temas ligados à inteligência artificial, proteção de dados, justiça climática, gênero e democracia digital, reforçando o papel da UNEB na integração e no fortalecimento do conhecimento em questões contemporâneas de Direito.