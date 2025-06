'Descomplicando a Sustentabilidade' mostra projeto que promove educação ambiental

Projeto Hortas Urbanas Salvador - Foto: Reprodução/Redes sociais

A edição desta quarta-feira, 4, do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, dá continuidade aos projetos que contribuem para a preservação ambiental. O destaque dessa semana é o ‘Hortas Urbanas Salvador’, idealizado e coordenado por Wilson Brandão, que há quase nove anos cultiva cidadania, educação ambiental e solidariedade.

“Nós temos uma horta solidária, onde nós produzimos alimentos para doar a casa de idosos carentes de Salvador. Além disso, nós fazemos outras ações como o meliponário das abelhas nativas brasileiras, o pátio de compostagem, o miocário, o programa pousada de insetos, tudo isso na questão ambiental”, explicou Wilson, destacando o caráter inclusivo do espaço.

Além das atividades educativas, o projeto abriga a ‘Feira Agroecológica da Pituba’, que acontece aos sábados das 7h30 às 11h30, reunindo produtores orgânicos e pequenos empreendedores. Uma das próximas ações pensadas por Wilson é o programa ‘Vem Compartilhar’, voltado para idosos.

“A gente está querendo fazer o programa Vem Compartilhar. Trazer os idosos que têm algum saber, alguma capacidade de produção de alguma coisa para ensinar outros e a gente fazer uma socialização desses idosos, ao mesmo tempo que tirar um pouco da questão da solidão, dessas síndromes que atingem muito os idosos, como o pânico, como várias síndromes que os idosos têm sofrido com esse meio urbano tão rápido, tão agitado e eles vão ficando cheios de limitações. Então, a gente vai tentar ajudar também, é um projeto do futuro que a gente quer fazer”.

Impacto

O impacto ambiental do projeto também é notável. Através do pátio de compostagem, mais de 18 toneladas de resíduos orgânicos deixaram de ser enviadas ao aterro sanitário. Além disso, a prática da compostagem se estende para fora do projeto com o ‘Clube do Baldinho’, parte do programa ‘Transformar em Terra Bahia’.

“A gente tem um sistema de baldinho residencial, as pessoas em torno do projeto podem fazer parte deste programa, que é o Transformar em Terra Bahia, está no Instagram, é só entrar lá, Transformar em Terra Bahia e você vai ter acesso ao Clube do Baldinho e pode fazer parte de uma forma de você ajudar tanto o projeto como ajudar o meio ambiente”.

Incentivo

Como parte da proposta de ampliar o alcance de ações sustentáveis nas escolas públicas da Bahia, o Programa A TARDE Educação, abriu inscrições para o cadastro de iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas por professores e gestores da rede estadual e municipal de ensino, parceiros do Programa.

O objetivo é identificar projetos como hortas escolares, compostagem, cosméticos naturais feitos com legumes e experimentos com materiais orgânicos, oferecendo um acompanhamento técnico-pedagógico.

As propostas enviadas serão avaliadas por especialistas e as melhores ações serão premiadas no final do ano letivo 2025. Os interessados podem se inscrever por meio do link disponível na bio do Instagram @atardeeducacao.