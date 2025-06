Parque Zoobotânico entra na agenda pedagógica da rede estadual da Bahia

Estudantes visitam o Parque Zoobotânico - Foto: Luiz Carrera

Conhecer o Parque Zoobotânico da Bahia e aprender, na prática, sobre os cuidados com o meio ambiente serão atividades presentes na agenda pedagógica da rede estadual de ensino da Bahia. O espaço foi reaberto nesta terça-feira, 3, após requalificação realizada pelo Governo do Estado.

A iniciativa faz parte das estratégias da Secretaria da Educação do Estado (SEC) para ampliar o uso de espaços educativos fora da sala de aula. Segundo a secretária da pasta, Rowenna Brito, o parque oferece condições ideais para atividades que estimulam o aprendizado.

“Sem dúvidas, o Parque Zoobotânico é um espaço que inspira o aprendizado, não apenas para as áreas técnicas de estudo, mas funciona principalmente como um ambiente que estimula o respeito e cuidado com o meio ambiente, uma pauta indispensável à formação das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Além das escolas da rede estadual, a SEC também pretende estimular que municípios e instituições particulares utilizem o parque como ferramenta de apoio pedagógico. A proposta visa democratizar o acesso de estudantes a experiências educativas interdisciplinares e conectadas aos desafios contemporâneos da Educação.

Administrado pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), o Parque Zoobotânico passou por três meses de reforma. Foram revitalizados o aviário, a Ilha dos Macacos, o felinário e os quiosques. Entre as novidades estão a criação de um sítio paleontológico e a instalação de uma réplica em tamanho real de um Tiranossauro Rex, que ampliam as possibilidades de uso do espaço como ambiente de aprendizagem.