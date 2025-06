São João sem forró? Secretário opina sobre domínio do arrocha na Bahia

Das dez atrações mais contratadas dos festejos juninos da Bahia em 2025, apenas três são de forró - Foto: Divulgação

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, falou sobre o domínio do arrocha nos festejos juninos do estado em 2025. Segundo o Painel de Transparência divulgado pelo Ministério Público (MPBA) no domingo, 1º, das dez atrações mais contratadas, apenas três — Batista Lima, Mastruz com Leite e Calcinha Preta — são de forró. As outras sete são do gênero que nasceu na Bahia.

“O São João é uma festa que tem uma característica muito grande da nossa identidade cultural. A cultura nordestina tem um espaço de muito protagonismo e as pessoas esperam muito por isso. Mas nós sabemos também que os festejos juninos cada vez mais ganham mais adeptos, ganham mais dias de festas, e as pessoas têm procurado também mais diversidade musical”, disse Bruno ao ser questionado pelo Portal A TARDE nesta quarta-feira, 4, durante a assinatura de convênios com organizações da sociedade civil selecionadas pelo edital do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad).

O gestor pontuou que a cultura é democrática, mas é importante não descaracterizar a tradição. “Ao mesmo tempo que nós devemos pensar em formas de abrir espaços para outros ritmos, contemplando a diversidade pública, a gente não pode nunca descaracterizar uma tradição como são os festejos juninos, que tem o forró, que tem o trio nordestino e tem as quadrilhas juninas como uma marca tão importante”, ressaltou.

Para o secretário, a cultura é sempre algo em construção, “nunca é um processo fechado”.

Eu jamais vou defender qualquer tipo de restrição. Sempre cabe formas de acolhermos mais, mas nunca descaracterizando um festejo que é tão tradicional e tão caro para a nossa cultura como é o festejo junino. Acho que a gente sempre deve buscar o equilíbrio. Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

Bruno Monteiro, secretário de Cultura da Bahia | Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Forró vai virar Patrimônio Cultural da Humanidade?

Na ocasião, Bruno Monteiro citou a discussão sobre o forró se tornar um Patrimônio Cultural da Humanidade. O chefe da pasta contou que se reuniu com o cantor Del Feliz e com o Fórum Baiano de Forró recentemente para tratar do assunto.

“Nós já tivemos reuniões com o Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional], haverá reuniões com a Unesco [Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura] em Paris, em que os secretários do nordeste participarão”, revelou.

Monteiro destacou que estão sendo buscadas formas de valorizar o forró. “Eu não quero nunca trabalhar de uma forma de exclusão, que para uma crescer a outra tem que reduzir. Eu quero buscar a forma sempre de nós valorizarmos uma identidade cultural como é o forró. Ele tem o seu espaço, ele tem o seu público e ele merece ser valorizado porque faz parte da construção essencial da nossa identidade”, enfatizou.

De acordo com o secretário, existe um diálogo com as prefeituras para que sejam feitas contratações que valorizem a cultura do forró. Por fim, ele destacou que a expectativa é que sejam injetados R$ 2 bilhões na economia baiana. “É o poder da cultura de gerar emprego, renda e desenvolvimento”, finalizou.

Ranking das contratações

O ranking das atrações mais contratadas dos festejos juninos de 2025, segundo o Painel do MPBA, é liderado pela banda Toque Dez, que vai fazer 39 shows e vai faturar R$ 11,2 milhões. Na sequência vem: Tayrone, com 23 shows (R$ 6,5 milhões); e Devinho Novaes, com 22 apresentações (R$ 4,5 milhões).

Veja o Top 10 e o faturamento:

Toque Dez - 39 (R$ 11,2 milhões) Tayrone - 23 (R$ 6,5 milhões) Devinho Novaes - 22 (R$ 4,5 milhões) Batista Lima - 19 (R$ 3,4 mil) Silfarley - 19 (R$ 3,5 milhões) Mastruz com Leite - 17 (R$ 3,8 milhões) Unha Pintada - 17 (R$ 5,6 milhões) Natanzinho Lima - 16 (R$ 9 milhões) Thiago Aquino - 16 (R$ 4,4 milhões) Calcinha Preta - 14 (R$ 6,8 milhões)

Cenário que se repete

Em 2024, o cenário foi parecido — porém mais equilibrado —, com Toque Dez em primeiro lugar, com 44 shows na Bahia e faturamento de R$ 7 milhões. Ou seja, a banda aumentou o lucro em R$ 4,2 milhões em um ano.

Devinho Novaes ficou em segundo, com 39 apresentações. Logo depois veio: Heitor Costa (34), Mastruz com Leite (29), Tayrone (29), Iguinho e Lulinha (28), Calcinha Preta (25), Tarcisio do Acordeon (24), Vitor Fernandes (23) e Pablo (22).

Ou seja, cinco de arrocha e cinco de forró.