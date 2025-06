Toque Dez vai receber valores milionários nos festejos juninos da Bahia

Banda vai fazer 39 shows - Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a banda de arrocha Toque Dez será a mais contratada do São João da Bahia. Em 2025, o grupo vai se apresentar em 39 cidades baianas e faturar mais de R$ 11 milhões, segundo o Painel de Transparência dos Festejos Juninos, divulgado pelo Ministério Público (MPBA) no domingo, 1º.

No total, Toque Dez vai faturar R$ 11,2 milhões, sendo que R$ 350 mil será por uma apresentação em Serra do Ramalho, no Oeste do estado. Este é o valor de cachê mais alto que a banda vai receber na Bahia.

Dos 39 shows, 33 são de recursos municipais — ou seja, serão pagos pelas próprias prefeituras locais —, 5 estaduais – verbas oriundas do governo estadual — e um federal.

Em 2024, a banda fundada em Serrinha alcançou o mesmo feito. O grupo fez shows em 44 municípios baianos e faturou R$ 7 milhões. Ou seja, a banda aumentou o faturamento junino no estado em R$ 4,2 milhões em um ano.



As 10 atrações mais contratadas do São João

Apenas três atrações do Top 10 são de forró | Foto: Divulgação e Reprodução | Redes Sociais

Das 10 atrações mais contratadas do São João da Bahia de 2025, sete são arrocha e apenas três — Batista Lima, Mastruz com Leite e Calcinha Preta — são forró.

Veja o Top 10 e o faturamento:

Toque Dez - 39 (R$ 11,2 mi) Tayrone - 23 (R$ 6,5 mi) Devinho Novaes - 22 (R$ 4,5 mi) Batista Lima - 19 (R$ 3,4 mil) Silfarley - 19 (R$ 3,5 mi) Mastruz com Leite - 17 (R$ 3,8 mi) Unha Pintada - 17 (R$ 5,6 mi) Natanzinho Lima - 16 (R$ 9 mi) Thiago Aquino - 16 (R$ 4,4 mi) Calcinha Preta - 14 (R$ 6,8 mi)

Painel de Transparência

Até o momento, 362 dos 417 municípios baianos enviaram dados de gastos de festejos juninos ao Ministério Público. As cidades registraram a contratação de 1.020 artistas pelo valor total de R$ 357 milhões.

O MPBA prorrogou até a próxima sexta-feira, 6, o prazo para os gestores municipais responsáveis pelos festejos juninos, realizados entre os dias 1º de maio e 30 de julho, informarem ao Painel da Transparência informações sobre os investimentos realizados com contratações para os festejos deste ano. O prazo se encerraria no sábado, 31.

O Painel de Transparência é uma iniciativa do Ministério Público estadual em parceria com os Ministérios Públicos de Contas junto aos Tribunais de Contas do Estado (MPC/TCE) e dos Municípios (MPC/TCM), Tribunais de Contas (TCE e TCM), Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia e entidades como a União dos Municípios da Bahia (UPB), União das Controladorias Internas da Bahia (Ucib), Sebrae/BA, Universidade Federal da Bahia (Ufba), IMAP e o Governo do Estado da Bahia.

A proposta da ferramenta é incentivar a transparência pública, fortalecer o exercício da cidadania, estimular a cooperação interinstitucional e apoiar a gestão eficiente dos recursos públicos, especialmente no fomento à cultura e ao turismo nos municípios baianos. A participação é voluntária, mas os entes públicos que contribuem com informações recebem o selo como reconhecimento por adotar boas práticas de governança.