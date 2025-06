São João de Salvador: veja quais são os shows já confirmados

São João em Salvador - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O São João não está mais batendo na porta, mas sim dentro de casa. E apesar de o Governo do Estado ainda não ter anunciado a programação oficial da festa em Salvador, alguns artistas já divulgaram as suas agendas e, com isso, já é possível saber quais nomes vão passar pela capital baiana em junho e também os que não vão se apresentar na cidade.

Nomes de peso como Simone Mendes, Solange Almeida, Xand Avião, Leonardo, Limão com Mel, Tarcísio Do Acordeon, Priscila Senna e muitos outros vão desembarcar em Salvador no São João. As informações foram compartilhadas inicialmente pela página ENBAHIA, no Instagram, e confirmadas pelo Portal A TARDE, através das agendas dos artistas e do Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia.

No entanto, outros artistas divulgaram agendas que não mencionam a capital. Entre eles estão: Calcinha Preta, Wesley Safadão, Mari Fernandes, Joelma, Raí Saia Rodada e Taty Girl.

É importante lembrar, porém, que as agendas podem mudar.

18 de junho

Leonardo

Manu Bahtidão

Kart Love

É O Tchan

19 de junho

Jorge Zarath

Priscila Senna

Marcynho Sensação

Simone Mendes

Tenison Del Rey

Léo Santana

Iguinho e Lulinha

Xote de Anjo

João Gomes

Vitera

Zeu Lobo e Alcateia Banda

Ze Honorio

Me Siga

Geraldo Azevedo

Matheus Fernandes (Paripe)

Kelly Fonteli

Thiago Aquino

Xand Avião

Leo Fera e Forrozao

Uns Camarada

20 de junho

Israel & Rodolfo

Mikael Santos

Murilo Huff

Bailinho de Quinta

Bruno Ceuta

Katule

Xelengo

Zé de Tonha

Pra Casar

Tierry

Lairton e Seus Teclados

Norberto Curbelo

Os Vizin

Arnaldo Farias

Movimento

Desejo de Menina

Leo Estakazero

Del Feliz

Paroano Sai Milhó

Pirilampo

21 de junho

Solange Almeida

Virgílio

Manim Vaqueiro

Lukas Miranda

Luh Monteiro

Dan Miranda

Viny Brasil

Diego Vieira

Forró Sarakura

Bju de Milho

Forrozão da Sapekkinha

Flor de Milho

Mestrinho

Fabio Carneirinho

Natanzinho Lima

Forró Didaendoido

22 de junho

Tayrone

Bell Marques

Negra Cor

Flor de Maracujá

Jairo Barboza

Cacau com Leite

Tarcísio do Acordeon

Allane Lopes

Pimenta Nativa

Adelmário Coelho

Me Siga

Lukas Lima

Fernando Ferraz

Menina Forrozeira

Papazoni

Vitera

Ellen Wilson

Levi Barbosa

Ávine Vinny

Matheus Fernandes (Pelourinho)



23 de junho

Chaveirinho do Arrocha

Silvanno Salles

Falamansa

Kevi Jonny

Mikael Santos

Dorgival Dantas

Timbalada

Gui Vieira

Theuzinho (Paripe)

Mambolada

Liziane Principe

Release

Cheiro de Amor

Pablo

Alceu Valença

Fabinho F Play

Forró Didaendoido

Chicabana

24 de junho

Elaine Fernandes

Renan Pinheiro

Wellington Pacheco

Garota Forrozeira

Wilson Café

Santanna

Junior Nunes

Rafinha

Rebaca Tarique

Forró das Antigas

Del Feliz

Limão com Mel

Governo da Bahia revela valor investido no São João 2025

O Governo do Estado divulgou o valor que será investido nos municípios para o São João de 2025. Segundo informações contidas no Diário Oficial do Estado (DOE), no total, serão investidos R$ 132.350.000,00.

O recurso será dividido em cinco grupos de municípios, pré estabelecidos através de critérios como população, renda per capita, desenvolvimento e outros. Cerca de 416 cidades serão contempladas com os valores de cada grupo, caso cumpram os requisitos exigidos no edital publicado pelo órgão público.

Datas dos festejos

Os festejos vão acontecer entre 6 de junho e 6 de julho. Em Salvador, a festa acontece tradicionalmente no Parque de Exposições. Em 2024, o evento da capital baiana contou com apresentações de artistas como João Gomes, Ana Castela, Maiara e Maraisa, Wesley Safadão, Iguinho e Lulinha, Luan Santana, Bell Marques e muitos outros.

São João pode virar patrimônio imaterial da Bahia

A festa de São João pode virar patrimônio religioso, cultural e imaterial na Bahia, segundo prevê o projeto encaminhado pelo deputado estadual Alex da Piatã (PSD) à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme detalhou o parlamentar na justificativa para tornar a celebração de 24 de junho um patrimônio imaterial, além de ser uma tradição religiosa, a festa “contribui para o fortalecimento e a preservação da cultura popular junina por todo o estado”.

“Para além das crenças e rituais religiosos, não dá para falar do santo sem citar as festas da Bahia, estado conhecido pela alegria do povo. O São João baiano é um dos mais tradicionais do país e recebe turistas de todo o mundo”, declarou.

O texto também ressalta a importância das comemorações juninos nos interiores do estado. “As festas mais concorridas acontecem no interior da Bahia, mas Salvador também não fica de fora. Além das atrações típicas, como quadrilhas, brincadeiras e comidas, as cidades recebem nomes consagrados do forró e da música popular para animar baianos e turistas em festas abertas e privadas.”

A proposta ainda tramita na Casa e precisará ainda passar por votação nas comissões e no plenário.