São João pode virar patrimônio imaterial da Bahia

São João da Bahia, no Parque de Exposições - Foto: Samuel Oliveira / GOVBA

A festa de São João pode virar patrimônio religioso, cultural e imaterial na Bahia, segundo prevê o projeto encaminhado pelo deputado estadual Alex da Piatã (PSD) à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme detalhou o parlamentar na justificativa para tornar a celebração de 24 de junho um patrimônio imaterial, além de ser uma tradição religiosa, a festa “contribui para o fortalecimento e a preservação da cultura popular junina por todo o estado”.

“Para além das crenças e rituais religiosos, não dá para falar do santo sem citar as festas da Bahia, estado conhecido pela alegria do povo. O São João baiano é um dos mais tradicionais do país e recebe turistas de todo o mundo”, declarou.

O texto também ressalta a importância das comemorações juninos nos interiores do estado. “As festas mais concorridas acontecem no interior da Bahia, mas Salvador também não fica de fora. Além das atrações típicas, como quadrilhas, brincadeiras e comidas, as cidades recebem nomes consagrados do forró e da música popular para animar baianos e turistas em festas abertas e privadas.”

A proposta ainda tramita na Casa e precisará ainda passar por votação nas comissões e no plenário.

São João da Bahia

O São João da Bahia é uma tradição festiva junina que integra todo o estado. A festa é uma homenagem a São João Batista, comemorada no dia 24 de junho, data tradicionalmente associada ao nascimento de João Batista.

A festa foi trazida ao Brasil pelos portugueses no século XVI, onde se misturou com elementos religiosos e culturais locais, como danças, músicas e comidas típicas. Transformando-se numa festa popular com forte influência regional, especialmente no Nordeste.