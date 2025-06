Veja para onde viajar gastando pouco e curtir o São João na Bahia

A Bahia é um dos estados mais procurados para curtir o São João - Foto: ASCOM PMSE

Faltando pouco menos de um mês para o início dos festejos juninos, diversos baianos já estão organizando sua ida aos destinos mais badalados do estado neste período, com uma grade de atrações recheada para todos os gostos.

Segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), no ano passado, a Bahia registrou mais de 1,7 milhão de visitantes durante as festas de São João, totalizando em uma receita de R$ 2 bilhões.

Dentre as cidades mais procuradas pelos amantes de São João estão Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim e Santo Antônio de Jesus (ou SAJ), que contarão com apresentações de artistas como Léo Foguete, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Solange Almeida.

Mas pensando no bolso, qual desses municípios tem o melhor custo-benefício?

Para responder essa pergunta e facilitar a vida dos baianos e turistas que vão pegar a estrada, o Portal A TARDE preparou um guia de viagem para estes destinos. Considerando Salvador como ponto de partida e preço da gasolina a R$ 6,36, orçamos valores de passagens de ônibus e de hospedagens, através de aplicativos famosos.

Entre as opções citadas, confira qual é a cidade mais barata para viajar no São João da Bahia:

Santo Antônio de Jesus (19 a 24 de junho)

Destino queridinho dos jovens, a cidade de Santo Antônio de Jesus está com uma grade de atrações variadas este ano. Entre os artistas mais famosos, estão a dupla Jorge e Mateus, o cantor Xand Avião e as cantoras Ana Castela e Simone Mendes.

Hospedagem: Média de R$ 3 mil a R$ 4 mil por 5 noites em uma casa alugada pelo aplicativo Airbnb. Já no site Booking, passar 5 noites em um hotel da cidade, com capacidade para duas pessoas, pode custar um total de R$ 3.200.

Transporte: Já os valores das passagens de ônibus variam entre R$ 87 a ida, no primeiro dia da festa e R$ 64 a volta, através de aplicativos como Clickbus. Se optar por ir de carro, o custo com a gasolina pode chegar a até R$ 94,71 cada trecho de ida ou volta.

Cruz Das Almas (20 a 24 de junho)

Outro destino queridinho pelos jovens baianos, Cruz Das Almas possui um custo parecido com SAJ. Com um dia de festa a menos, a cidade receberá Wesley Safadão, Nattan, Tarcísio do Acordeon, Léo Foguete e outros artistas.

Hospedagem: Média de R$ 4 mil por 4 noites em uma casa alugada pelo aplicativo Airbnb. Já um flat no site Booking, localizado no centro da cidade e com capacidade de duas pessoas, pode custar até R$ 3.200 por 4 noites.

Transporte: O valor da passagem de ida de ônibus custa cerca de R$ 55 e a volta, R$ 66, através de aplicativos como Clickbus. Já a viagem com carro próprio gasta um valor médio de R$ 73,74 de gasolina o trecho.

Amargosa (19 a 24 de junho)

Conhecido como ‘Festival do Forró’ , o São João de Amargosa contará com atrações de peso este ano, como a cantora Simone Mendes, a dupla Marcos e Belutti, os forrozeiros Flávio José e Alcymar Monteiro e o cantor Léo Foguete.

Hospedagem: Para curtir os cinco dias de festa é necessário desembolsar o valor de R$ 1.500 a R$ 3 mil no aluguel de uma casa pelo aplicativo Airbnb, que pode ser dividido com outras pessoas próximas, a depender do tamanho e da capacidade do espaço.

Transporte: Já o valor da passagem de ida de ônibus custa R$ 80 e a volta R$ 77, através de aplicativos como Clickbus. Para ir de carro, é necessário gastar R$ 117,92, cada trecho de ida e volta.

Senhor do Bonfim (19 a 24 de junho)

Último destino da nossa lista, a cidade de Senhor do Bonfim conta com o tema ‘São João, Minha Paixão’ e terá apresentações de Zé Vaqueiro, Xand Avião, Mari Fernandez, Flávio José, Dorgival Dantas e outros.

Hospedagem: A fim de ficar as 5 noites de festa na cidade? Se prepare para gastar em média R$ 3 mil no aluguel de uma casa próxima ao local do evento, através do aplicativo Airbnb.

Transporte: Para o ônibus é necessário levar R$ 174 para a ida e R$ 120 para a volta, através de aplicativos como Clickbus. De carro, o custo chega a R$ 187,13 com a gasolina, cada trecho de ida e volta.

Afinal, qual a cidade mais barata para passar o São João na Bahia?

Analisando os gastos, sem a inclusão de alimentação e bebida alcoólica ao longo dos dias de festa, a cidade mais econômica para curtir o São João em 2025 é Amargosa, pois possui casas de aluguel com valores menores em relação aos demais destinos.

Além disso, o custo com transporte também é mais acessível em relação a cidades como Senhor do Bonfim, onde os gastos com ônibus e combustível são consideravelmente maiores.

Entretanto, vale lembrar que os aluguéis das casas podem ser divididos entre um grupo de amigos, o que faz com que o valor da hospedagem diminua e a conta fique ainda menor em todas as cidades citadas na matéria.