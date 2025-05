Governo da Bahia abre editais para o São João; confira valores

Os preparativos para o São João da Bahia 2025 já estão a todo o vapor - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O governo da Bahia, através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), abriu editais para a contratação de artistas e bandas forró, grupos de samba junino, trios e quartetos nordestinos e quadrilhas juninas para o São João e demais festejos juninos de 2025 em Salvador e na Região Metropolitana. A informação consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 22.

O período do credenciamento começa hoje e vai até 31 de julho. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas com atuação comprovada em música no gênero forró e estilos afins, que atendam aos requisitos legais, fiscais, trabalhistas e apresentem a documentação exigida (que pode ser conferida no site da Sufotur).

Inscrições para artistas, bandas, grupos, trios e quartetos nordestinos no São João

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, no Protocolo Central da SUFOTUR, localizado na 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, térreo, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Valores

No total, o valor para as contratações é de R$ 1.770.000 (um milhão setecentos e setenta mil reais). Desse valor, R$ 420 mil é para contratação de artistas e bandas forró; R$ 300 mil para grupos de samba junino; R$ R$ 300 mil para trios e quartetos nordestinos; e R$ 750 mil para quadrilhas juninas.

O edital completo, formulários e modelos estão disponíveis no site da Sufotur.

Governo da Bahia revela valor investido no São João 2025

Os preparativos para o São João da Bahia 2025 já estão a todo o vapor. Faltando menos de um mês para o início dos festejos juninos nas cidades baianas, o Governo do Estado divulgou o valor que será investido nos municípios este ano.

Serão investidos 132.350.000,00 (cento e trinta e dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais).

O recurso será dividido em cinco grupos de municípios, pré estabelecidos através de critérios como população, renda per capita, desenvolvimento e outros. Cerca de 416 cidades serão contempladas com os valores de cada grupo, caso cumpram os requisitos exigidos no edital publicado pelo órgão público.

Os pontos citados no edital serão atribuídos aos municípios que apresentarem documentos de comprovação dos principais critérios de renda e população. Os que pontuarem mais ficarão nos primeiros grupos e receberão um valor maior de investimento para as festas juninas.

Datas dos festejos

Apesar do documento definir as datas dos festejos juninos entre 6 de junho e 6 de julho, Salvador ainda não teve sua grade de atrações e datas da festa de São João, que acontece tradicionalmente no Parque de Exposições, revelada para a população.

Em 2024, o evento da capital baiana contou com apresentações de artistas como João Gomes, Ana Castela, Maiara e Maraisa, Wesley Safadão, Iguinho e Lulinha, Luan Santana, Bell Marques e muitos outros.

O feriado de São João (24) neste ano cai em uma terça-feira e o de São Pedro (29) em um domingo.