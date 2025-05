Governo da Bahia revela valor investido no São João 2025; saiba quanto

O Governo da Bahia divulgou as informações na útima semana - Foto: Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Os preparativos para o São João da Bahia 2025 já estão a todo o vapor. Faltando menos de um mês para o início dos festejos juninos nas cidades baianas, o Governo do Estado divulgou o valor que será investido nos municípios este ano.

Segundo informações contidas no Diário Oficial da Bahia da última quinta-feira, 15, serão investidos 132.350.000,00 (cento e trinta e dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais).

O recurso será dividido em cinco grupos de municípios, pré estabelecidos através de critérios como população, renda per capita, desenvolvimento e outros. Cerca de 416 cidades serão contempladas com os valores de cada grupo, caso cumpram os requisitos exigidos no edital publicado pelo órgão público.

Valores destinados a cada grupo

Ainda segundo o Diário Oficial, a distribuição dos valores funcionará da seguinte maneira:

- GRUPO A - ATÉ 50 MUNICÍPIOS - R$ 481.000,00 à R$ 600.000,00 - Pontuação mínima 16;

- GRUPO B - ATÉ 50 MUNICÍPIOS - R$ 381.000,00 à R$ 480.000,00 - Pontuação mínima 14;

- GRUPO C - ATÉ 85 MUNICÍPIOS - R$ 251.000,00 à R$ 380.000,00 - Pontuação mínima 12;

- GRUPO D - ATÉ 114 MUNICÍPIOS - R$ 151.000,00 à R$ 250.000,00 - Pontuação mínima 10;

- GRUPO E - ATÉ 117 MUNICÍPIOS - R$ 70.000,00 à R$ 150.000,00 - Pontuação mínima 8.

Os pontos citados no edital serão atribuídos aos municípios que apresentarem documentos de comprovação dos principais critérios de renda e população. Os que pontuarem mais ficarão nos primeiros grupos e receberão um valor maior de investimento para as festas juninas.

Inscrições e recomendações

As inscrições dos municípios devem ser feitas entre os dias 15 e 21 de maio, de maneira presencial, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Os documentos serão analisados por integrantes da Casa Civil, Setur, Sufotur, Secult e Serin.

Entretanto, vale lembrar que municípios que decretaram ou ainda podem decretar situação de calamidade pública devem seguir algumas regras estabelecidas pelo governo, como a proibição do remanejamento e da transferência dos recursos culturais para conter a situação de emergência ou calamidade pública.

O governo também reitera que os recursos federais repassados para conter situações de emergência ou calamidade pública não poderão ser utilizados para custear os festejos juninos da cidade.

Datas dos festejos

Apesar do documento definir as datas dos festejos juninos entre 6 de junho e 6 de julho, Salvador ainda não teve sua grade de atrações e datas da festa de São João, que acontece tradicionalmente no Parque de Exposições, revelada para a população.

Em 2024, o evento da capital baiana contou com apresentações de artistas como João Gomes, Ana Castela, Maiara e Maraisa, Wesley Safadão, Iguinho e Lulinha, Luan Santana, Bell Marques e muitos outros.

O feriado de São João (24) neste ano cai em uma terça-feira e o de São Pedro (29) em um domingo.