São João em Salvador com grandes atrações? Programação é discutida

O São João da Bahia 2025 já é uma das festas mais aguardadas do ano. A expectativa para o anúncio das atrações é grande por parte do público. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou sobre o assunto nesta quarta-feira, 26, durante a apresentação da Bahia Farm Show 2025.

Em conversa com a imprensa, o gestor garantiu que vai apresentar a programação da festa na capital baiana em breve.

“Está no meu planejamento sentar com a coordenação agora, na primeira semana de abril, para a gente poder desenhar como é que vai ser o São João aqui em Salvador”, disse Jerônimo Rodrigues.

Costumeiramente, o São João em Salvador conta com atrações de peso. Em 2024, por exemplo, a festa no Parque de Exposições contou com nomes como Luan Santana, Bell Marques, Simone Mendes, Calcinha Preta, Wesley Safadão, Leo Santana, entre outros.

Interior

Com as primeiras confirmações de atrações, o clima de forró e tradição começa a tomar conta das cidades da Bahia. O Portal A TARDE preparou uma lista com as atrações já confirmadas para o São João 2025 em várias cidades do estado.

