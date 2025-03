São João 2025: confira as atrações confirmadas na Bahia

O Portal A TARDE preparou uma lista com as atrações já confirmadas para o São João 2025 - Foto: Divulgação

O Carnaval acabou, mas os baianos já estão de olho na próxima grande festa do ano: o São João. Com as primeiras confirmações de atrações, o clima de forró e tradição começa a tomar conta das cidades da Bahia. O Portal A TARDE preparou uma lista com as atrações já confirmadas para o São João 2025 em várias cidades do estado.

Confira a lista das atrações divulgadas:



CRUZ DAS ALMAS

• Atrações: Dorgival Dantas, Santanna O Cantador, Simone Mendes, Tarcísio do Acordeon, Natanzinho Lima, Wesley Safadão e Nattan.

• Data: ainda não divulgada.



MARACÁS

• Atrações: Iguinho e Lulinha, Flávio José e Limão com Mel.

• Data: ainda não divulgada.



MAIRI

• Atrações: Guig Ghetto, Joelma, Batista Lima, Trio Nordestino, além de Banda Skema, Bonde do Brasil, Ferro na Boneca, Celso Nascimento, Luziane Rios, Barco Novo e Thaylla Reis.

• Data: entre os dias 21 e 23 de junho.



SERRINHA

• Atrações: ainda não divulgadas.

• Data: entre os dias 19 e 23 de junho.

JEQUIÉ

• Atrações: Calcinha Preta, Henry Freitas, Dorgival Dantas, Flávio José, Iguinho e Lulinha, Ana Castela, Adelmario Coelho, Wesley Safadão e Natanzinho Lima.

• Data: entre os dias 14 e 24 de junho.



SENHOR DO BONFIM

• Atrações: ainda não divulgadas.

• Data: entre os dias 19 e 24 de junho.

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

• Atrações: Ana Castela, Simone Mendes, Dorgival Dantas, Henry Freitas e Flávio José.

• Data: entre os dias 19 e 24 de junho.

CONCEIÇÃO DO JACUÍPE

• Atrações: ainda não divulgadas.

• Data: entre os dias 19 e 23 de junho.

IPIRÁ

• Atrações: Mari Fernandez, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, Iguinho e Lulinha, Unha Pintada e Limão com Mel.



• Data: entre os dias 20 e 23 de junho.

QUINJIGUE

• Atrações: Alcymar Monteiro, Lucy Alves, Mano Walter, Devinho Novaes, Luan Estilizado, César Menotti e Fabiano.



• Data: ainda não foi divulgada.

SÃO FELIPE

• Atrações: Alcymar Monteiro e Kátia Cilene.



• Data: ainda não foi divulgada.