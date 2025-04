Fagner celebra 50 anos de carreira na Concha Acústica

- Foto: Divulgação

O cantor e compositor Fagner retorna a Salvador com um show especial que celebra cinco décadas de carreira. A apresentação acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 31 de agosto, a partir das 19h. Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresse. A classificação indicativa é 14 anos.

Agenda Cultural

O quê: Show Fagner

Quando: Sábado, 31 de agosto

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Salvador

Ingressos: https://www.ingresse.com/fagner/

Valores 1º lote: R$ 90 (meia) | R$ 180 (inteira)

Classificação indicativa é 14 anos