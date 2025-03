Carnaval ou São João? Comerciantes do Pelourinho dizem qual festa dá mais dinheiro

Apesar das diferenças entre as festas, o fato é que ambas desempenham um papel essencial para a economia - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

O Pelourinho é um dos principais pontos turísticos de Salvador, atraindo visitantes diariamente para suas ruas históricas. Durante o ano, duas festividades reforçam ainda mais a movimentação na região: o Carnaval, quando o local se transforma no Circuito Batatinha, e o São João, que consolida o Centro Histórico como um verdadeiro arraiá na capital baiana.

Embora o Carnaval tenha uma duração maior de dias de festa, comerciantes da região afirmam que o São João gera um impacto econômico mais forte no Pelourinho. Segundo eles, a festa junina mantém uma tradição enraizada no local, enquanto o Carnaval sofre concorrência de outros circuitos da cidade, como o Dodô (Barra/Ondina) e o Osmar (Campo Grande).

Para Edvaldo Santos, que vende balões e brinquedos na região, as duas festas têm características distintas, mas a movimentação para os comerciantes acaba sendo semelhante.

“São festas totalmente diferentes, com movimentos diferentes. O São João começa mais cedo e, perto de meia-noite, dá uma ‘minguada’. Já o Carnaval é uma festa que vai madrugada adentro. Ambas têm muita gente curtindo, mas também muita gente viajando. Então, nesse sentido, são parecidas. Apesar de serem festas diferentes, o movimento para a gente, comerciante, é quase igual.”

No Carnaval, o local se transforma no Circuito Batatinha | Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Já para o vendedor de bebidas e petiscos Fabiano Alfaia, o São João é mais vantajoso comercialmente. Ele explica que, durante a festa junina, o Pelourinho se torna o principal ponto de encontro dos festejos, enquanto no Carnaval o fluxo de foliões se distribui por outros circuitos.

“O São João é melhor pela tradição. O Centro Histórico já é o ponto tradicional durante o São João, não tem outros lugares. O Carnaval é uma festa grande, mas acontece na Barra, em Ondina, no Campo Grande… Aqui não é tanto, diferente do São João. Às vezes, até colocam algo no Parque de Exposições, mas a tradição na cidade é aqui. Então, o movimento é melhor, as vendas são melhores.”

O vendedor de churros Marcelo Carvalho também aponta o São João como o melhor período de vendas. Para ele, o comportamento do público na festa junina favorece o comércio.

“Eu prefiro o São João. As pessoas comem mais, estão mais tranquilas. O Carnaval é uma festa em que o povo quer beber mais, está mais eufórico pela agonia. Não acho que seja tão bom, fora que tem várias opções para ir. O São João é tradição, é aqui. As pessoas comem e gastam com mais tranquilidade.”

Apesar das diferenças entre as festas, o fato é que ambas desempenham um papel essencial para a economia do Pelourinho. Enquanto o São João reforça a tradição e concentra os festejos no Centro Histórico, o Carnaval amplia a visibilidade do local, trazendo turistas e mantendo a região em evidência no calendário festivo da cidade.