Confira a programação completa do São João de Vitória da Conquista - Foto: Divulgação

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, divulgou nesta terça-feira, 20 a programação oficial do seu tradicional São João, batizado de Arraiá da Conquista. Este ano, o evento acontece em dois momentos: de 12 a 18 de junho, na Praça Nove de Novembro, e de 20 a 24, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, que recebe os festejos pela primeira vez.

Entre os nomes confirmados, estão João Gomes, Heitor Costa, Lauana Prado, Thiago Aquino, Kevi Jonny e a banda Mastruz com Leite, ícone do forró das antigas. O evento terá ainda apresentações nos 11 distritos da zona rural do município, reforçando o clima de tradição e descentralização da festa.

Durante o lançamento oficial da programação, no próprio Parque de Exposições, a prefeitura ressaltou que a festa é gratuita e promete movimentar a economia local com geração de emprego e incentivo ao turismo regional.

Confira a programação completa:

20 de junho (sexta-feira)

João Gomes

Heitor Costa

Erlan Forrozão

Geraldo Cardoso

21 de junho (sábado)

Lauana Prado

Mastruz com Leite

Trio da Huanna

22 de junho (domingo)

Thiago Aquino

Mestrinho

Rony Barbosa

Kart Love

23 de junho (segunda-feira)

Marcynho Sensação

Larissa Gomes

Jô Freitas

24 de junho (terça-feira)

Kevi Jonny

Mão Branca

Robertinha

Beijo Apimentado