Arraiá do Cumoa chega à sua segunda edição; saiba quando

O evento terá fins destinados a projetos sociais - Foto: Foto: Divulgação

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) será palco da segunda edição do Arraiá do Cumoa, realizado pelo pelo Instituto Cumoa, instituição criada pelo Centro de Umbanda Mística Oxum Apará (CUMOA).

O evento será realizado no dia 30 de maio, às 19h, e promete misturar forró, tradição, cultura e solidariedade, já que os fundos arrecadados serão destinados a manutenção de projetos sociais assistidos pela instituição.

Os portões serão abertos a partir das 18 horas e a grade de atrações é composta por Armandinho e os Irmãos Macêdo, Bailinho de Quinta e o set animado do DJ Rico Chamusca.

Os ingressos já estão no segundo lote e custam entre R$ 45 e R$ 90. Eles podem ser adquiridos através da bilheteria digital.