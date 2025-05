São João: as festas pagas vão voltar? Saiba os bastidores dos eventos

Forró do Piu-Piu foi um dos eventos mais populares - Foto: Divulgação

As festas juninas privadas marcaram a vida de vários apaixonados pelo São João ao longo de diversos anos. O auge desses eventos, porém, já passou, e o cenário atual é pouco animador.

Piu-Piu, Sfrega, Brega Light, Forró do Bosque e dezenas de outros shows representaram, por muito tempo, a nata do calendário junino. Dessas festas, no entanto, apenas uma delas segue acontecendo: a Ticomia, que é realizada em Ibicuí, município do interior da Bahia.

Dentro desse cenário, muito se fala sobre uma suposta extinção dessas festas tradicionais diante do crescimento e da preferência do público pelas opções gratuitas. Ouvidos pelo Portal A TARDE, empresários envolvidos na criação e organização de alguns desses festejos concordaram que houve uma redução imensa no número de opções.

“O cenário mudou drasticamente. Festas particulares que aconteceram durante décadas deixaram de acontecer. Entretanto, eu acredito que algumas delas, por clamor da própria população de cada município e das regiões que representam, acabarão voltando sim, em um formato mais adequado, considerando a realidade atual”, pontuou Marcos Galvão, sócio e idealizador do Brega Light, que foi cancelado em 2024.

Para Bruno Mello, diretor executivo da GPN Shows e Eventos, houve uma redução de maneira geral, não só no São João. “Diminuiu bastante porque, após a pandemia, os custos estouraram de vez e você não consegue um resultado positivo com elas só vendendo ingresso. Chegou a ter mais de 30 festas de São João, hoje só tem a Ticomia. O preço das atrações subiu muito e tem os custos de estrutura. Ficou inviável. A gente não consegue arrecadar o suficiente para pagar os custos e ainda obter um lucro. Realmente está em extinção”, cravou.

Raul foi um dos sócios do Forró do Lago, que começou em Cabaceiras do Paraguaçu, com Bell Marques, que também estava envolvido na organização, e depois passou a ser realizada em Santo Antônio de Jesus. Em 2023, estavam previstos shows de João Gomes, Zé Felipe, Limão com Mel, Rafa e Pipo, além do próprio Bell, mas a edição não aconteceu.

Sócio e produtor da Dourado Produções, empresa responsável pelo Ticomia, Raul Dourado também acredita que a situação atual não está restrita apenas às festas juninas. De acordo com ele, o setor do entretenimento enfrenta uma crise, “que eu me arrisco a dizer que é uma das maiores dos últimos anos”.

“Eu digo isso porque existem outras aqui na região, em outros lugares, que eu venho acompanhando, e a gente vê que está sendo muito comum cancelamentos de eventos, não só no período junino. A gente pode perceber que isso é uma crise geral no setor”, pontuou. De acordo com o empresário, às vezes, o público prefere não investir muito dinheiro em um evento e parte para os gratuitos, que têm “bandas iguais ou até melhores”.

Quais são os vilões das festas privadas na Bahia?

Diversos fatores são apontados como justificativa para o declínio desses eventos. Os organizadores apontam o aumento de festejos promovidos por prefeituras e os altos cachês cobrados pelos artistas como motivos para o declínio. A pandemia também é citada como uma das possíveis justificativas.

“Talvez, isso seja efeito da pandemia. Eu acho que existe também uma grande interferência das festas públicas, que contam com grandes investimentos e recebem os maiores artistas do Brasil”, ressaltou Raul Dourado, que seguiu: “O efeito pós-pandemia foi muito determinante, primeiro por questões econômicas, segundo por questões de hábitos mesmo”.

As pessoas passaram a valorizar mais o fato de estar em casa e curtir com os amigos. A viabilidade financeira para realizar eventos desse tipo se tornou uma coisa muito delicada também, porque tudo ficou muito caro. Raul Dourado - Sócio e produtor da Dourado Produções

Marcos Galvão também acredita não se tratar de um único fator: “Mas, se eu tivesse que apontar uma causa principal, diria que foi a alta elevação dos custos para realizar eventos no período pós-pandemia, especialmente no que diz respeito ao valor dos artistas, que vem subindo ano após ano de forma muito considerável”.

O público, cada vez mais exigente, quer a melhor estrutura e vários nomes considerados da primeira prateleira do cenário musical. No entanto, esse mesmo público, na maioria das vezes, não tem a condição nem a predisposição de pagar um valor que viabilize financeiramente o evento. Marcos Galvão - sócio e idealizador do Brega Light

Diferente dos colegas, Raul Dourado não acredita que essas festas estejam em extinção. Para ele, é apenas um momento. “A volta é um pouco delicada, mas eu creio que esse cenário não vai perdurar por muito tempo. Acho que é só uma fase. Acredito que sim, essas festas vão voltar, ou pelo menos uma parte delas, e as pessoas vão voltar a abraçar a ideia. E também não sei até quando o poder público vai conseguir continuar mantendo esse alto nível dos eventos”, disse.

Por que só a Ticomia sobreviveu entre as grandes festas juninas?

Em meio a diversos cancelamentos, o Ticomia segue resistindo. Em 2025, a festa será realizada no dia 21 de junho, na Fazenda Eldourado, em Ibicuí. As atrações confirmadas são Saia Rodada, Calcinha Preta, Dorgival Dantas, Mastruz com Leite, Iguinho e Lulinha, Lordão e Vitor Fernandes. Para Raul Dourado, o evento continua existindo porque “nunca apostou em atrações”.

Sempre focamos muito no serviço, na qualidade, na entrega do evento e na experiência do cliente, justamente para tirar esse foco da atração. As atrações no Ticomia se tornam um detalhe. Raul Dourado - sócio e produtor da Dourado Produções

Uma das opções mais famosas no leque de opções do calendário junino era o Brega Light, a qual, conforme disse o idealizador, pode voltar a acontecer. “Acredito na força do evento, na cidade de Ibicuí e na saudade que as pessoas têm de viver essa festa também no São João. E acredito que ele vai se moldar, considerando todos os fatores que levaram à sua não realização”.

“Em toda a sua história, sobretudo na última década, o evento sempre trouxe o que havia de mais forte no cenário musical do país. [Mas] com a elevação dos cachês, não tivemos mais condição de manter esse padrão, pois isso exigiria repassar o custo ao folião. E o folião, por mais que queira estar presente, não tem como pagar esse valor. Ao mesmo tempo, ele também quer as melhores atrações. Então essa conta não fechou, nem para quem produz, nem para quem consome. Por isso, um novo formato precisa ser pensado”, afirmou.

Legado das festas privadas ainda marca o São João da Bahia

Apesar do cenário repleto de incertezas, o legado desses eventos é inegável e moldou o São João da Bahia. “Virou uma experiência de vivência, de encontros e de tradições. O São João de Ibicuí, que é a minha cidade e onde o Brega Light sempre aconteceu, tem um clima acolhedor que atrai o turista, e esse diferencial é parte essencial do sucesso”, disse Márcio Galvão.

“O Ticomia, por exemplo, foi uma festa pioneira que inspirou tantas outras e permanecer firme. E eu não tenho dúvida de que a cidade de Ibicuí, com sua hospitalidade e acolhimento tão característicos, agregada a esses eventos particulares, deixa um legado profundo e permanente para o São João da Bahia”, completou.

Raul Dourado enfatizou que “tudo o que esses eventos promoveram para as pessoas foi muito positivo. Eu creio que elas viveram momentos muito bacanas e foram muito felizes. E é por isso que eu acho que eles vão voltar”.

Eu vejo o quanto as pessoas sentem falta, observo muitos comentários nas redes sociais das pessoas falando sobre a ausência desses eventos no cenário. Acho que brevemente a gente pode ter essa galera de volta aí”. Raul Dourado - sócio e produtor da Dourado Produções

