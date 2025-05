Camaforró 2025: confira grade completa de atrações do São João

Festejos juninos na Bahia - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Camaforró 2025, uma das principais festas juninas da região metropolitana de Salvador, foi lançado nesta sexta-feira, 17, no Boulevard Shopping Camaçari. O evento ocorrerá entre os dias 20 e 23 de junho no Espaço Camaçari 2000.

Entre as atrações anunciadas estão Tarcísio do Acordeon, Adelmário Coelho, Tierry, Estakazero e outros nomes de peso que pometem animar o São João da cidade.

Durante o lançamento, Mateuzinho do Acordeon e um trio nordestino animaram o público presente. O evento contou, também, com a apresentação do grupo de quadrilha Fogueira Santa, que encantou a plateia com coreografias típicas, figurinos coloridos e muita animação, celebrando a riqueza das tradições juninas.

Confira as atrações completas