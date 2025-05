Cidade da Bahia cancela festa de São João após fortes chuvas

Santa Cruz Cabrália está entre os municípios mais atingidos pelas chuvas intensas que caíram sobre o sul da Bahia - Foto: Reprodução | Radar News

A tradicional festa de São João de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, marcada para acontecer entre os dias 5 e 8 de junho, foi oficialmente cancelada. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 16, pela prefeitura municipal, que atribuiu o cancelamento aos impactos das fortes chuvas que atingem a região neste mês.

"Sabemos da importância dessa festa para todos nós, mas neste momento, o compromisso é com a vida e com a infraestrutura de áreas afetadas. A festa pode esperar. O povo de Cabrália, não", afirmou a gestão municipal por meio das redes sociais. Até o momento, as atrações do evento ainda não tinham sido divulgadas.

Santa Cruz Cabrália está entre os municípios mais atingidos pelas chuvas intensas que caíram sobre o sul da Bahia nas últimas semanas. A Defesa Civil chegou a recomendar a evacuação de áreas de risco, diante do perigo de deslizamentos e alagamentos. Várias ruas foram inundadas e o tráfego ficou comprometido em diferentes pontos da cidade. Nesta sexta, o município permanece em alerta laranja, indicando risco moderado a alto para novos desastres.

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 48 cidades

Na última terça-feira, 13, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva para 48 cidades da Bahia, incluindo Salvador, Santa Cruz Cabrália, Camaçari e Simões Filho, que já enfrentaram fortes temporais na última semana.

Segundo o comunicado, as precipitações podem atingir até 50 milímetros por dia. Apesar do volume, o risco de alagamentos e deslizamentos é considerado baixo. O aviso meteorológico abrange desde a Região Metropolitana de Salvador até o litoral sul e extremo sul do estado.

Lista das 48 cidades baianas sob alerta de chuva do Inmet:

Alcobaça, Amélia Rodrigues, Aratuípe, Belmonte, Buerarema, Cachoeira, Cairu, Camaçari, Camamu, Canavieiras, Candeias, Caravelas, Dias d'Ávila, Igrapiúna, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itacaré, Itaparica, Ituberá, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Maraú, Mascote, Mata de São João, Nazaré, Nilo Peçanha, Porto Seguro, Prado, Salinas da Margarida, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São José da Vitória, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Taperoá, Terra Nova, Ubaitaba, Una, Uruçuca, Valença e Vera Cruz.