São João de Jequié terá Ana Castela, Gusttavo Lima e Alok - Foto: Prefeitura de Jequié

A cidade de Jequié, no sudoeste baiano, será palco de uma das maiores festas juninas da Bahia neste ano. Entre os dias 14 e 24 de junho, o São João de Jequié reunirá grandes nomes da música brasileira como Ana Castela, Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Xand Avião e Alok, em uma programação gratuita espalhada por quatro circuitos na cidade.

A expectativa é atrair milhares de visitantes e movimentar o turismo e a economia local.Outros nomes confirmados incluem Dorgival Dantas, Calcinha Preta, Adelmário Coelho, Flávio José, Limão com Mel, Luiz Caldas, Kevi Jonny, Henry Freitas, Murilo Huff e Gatinha Manhosa, prometendo uma festa que mistura forró tradicional e atrações contemporâneas.

Os festejos acontecerão em quatro locais:

- Praça Rui Barbosa, com a tradicional Vila Junina;

- Rua Félix Gaspar, com praça de alimentação e trios pé de serra;

- Rua Gerônimo Sodré, com mais gastronomia e cultura local;

- Praça da Bandeira, batizada de Cidade do Forró, com o palco principal.