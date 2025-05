Calcinha Preta revela planos para São João na Bahia 2025

A banda fez um show gartuitono shopping - Foto: Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A banda Calcinha Preta arrastou uma multidão no Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, na noite desta terça-feira, 13. O grupo fez uma apresentação, 17, no Wet Eventos.

Pouco antes de subir ao palco, Daniel Diau falou sobre os planos para o São João e citou seu carinho pela Bahia. “[O tema do São João] Deveria ser 'Calcinha Preta Para Todos' porque a Bahia está sempre em nosso coração, a Bahia é nossa segunda casa. A galera soteropolitana abraça muito a gente, com muito carinho”, disse ele.

O cantor ainda acrescentou que a banda é sempre bem acolhida em solo baiano e eles se sentem em casa quando passam pelo estado.

Fãs apaixonados

Emocionada por conseguir prestigiar a banda mais uma vez, a supervisora Fabiana Carmo falou sobre o seu amor pelos ídolos. "Sou fã há mais de 25 anos, marcou minha adolescência, marcou relacionamentos e faz parte da minha vida", disse Fabiana com os olhos cheios de lágrimas e afirmando que estará no Festival Atemporal.

Outra fã que estava curtindo muito a apresentação foi a estudante Larissa Cruz. A jovem de 25 contou que aprendeu a escutar a banda de forró com os pais. "Sou muito fã, escuto desde pequena. Amo tudo na banda", concluiu Larissa.

No final da apresentação, ainda era possível ver centenas de pessoas circulando pelo shopping. A quantidade de pessoas e veículos também refletiu no trânsito, a região de São Cristovão ficou travada causando dificuldade para quem tentava chegar em casa.