Santo Antônio de Jesus divulga grade oficial e música-tema do São João

Durante a cerimônia será apresentada a grade de atrações do São João 2025 - Foto: Luciano Almeida | Ascom SAJ

Santo Antônio de Jesus já respira os ares juninos. Nesta quarta-feira, 8, às 19h, o Teatro Municipal Assis Amâncio será palco do lançamento oficial da programação do São João 2025 e da grande final do Festival de Música Junina Dr. Francisco Freire — concurso que escolhe a canção-tema da maior festa popular da cidade.

O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude, promete reunir artistas, autoridades e a comunidade em uma noite de celebração à tradição e à música nordestina. Ao todo, sete composições autorais, todas inspiradas no tema “Santo Antônio de Jesus, a Capital do São João – Festa do Interior”, disputam o título de música oficial da festa.



Concorrentes ao título de canção do São João 2025:

▪️SAJ – Capital do São, de Anna Carolina Souza Ferreira Daltro



▪️Vem pra Saj, de Fred Lima Costa

▪️O Melhor São João de Todos os Tempos, de Elinaldo Damasceno dos Santos

▪️Vem Pro Nosso Arraiá, de Ivana Lemos Peixoto Santos

▪️Pra Ser de Verdade o São João, de Reginaldo Silva Santos

▪️SAJ, Sim Sinhô, de Uelson Oliveira dos Santos

▪️Orgulho do Nosso São João, de Zaine Rocha dos Santos Leite

Além do troféu e da circulação em campanhas oficiais, a música vencedora receberá R$6 mil. O segundo lugar leva R$3 mil, o terceiro R$1.500, e o prêmio de melhor intérprete será de R$1.000.

Desde 2016, o evento reafirma o forró como identidade musical de Santo Antônio de Jesus, ao mesmo tempo que abre espaço para a criatividade e a mistura de ritmos. A seleção priorizou obras de compositores locais que retratam com originalidade o clima junino do interior baiano — entre memórias afetivas, festas de rua, arraiais e a alegria coletiva que move a cidade.

Grade de shows oficial do São João 2025

Durante a cerimônia, também será apresentada a grade de atrações do São João, que acontece de 19 a 24 de junho. Entre os nomes confirmados estão Jorge & Mateus, Simone Mendes, Xand Avião, Ana Castela, Solange Almeida, Calcinha Preta, Henry Freitas, Natanzinho Lima, Matheus Fernandes, Netto Brito, Daniel Vieira, além dos ícones do forró autêntico Dorgival Dantas, Flávio José, Alcymar Monteiro, Daniel Sertanejo e Chambinho do Acordeom.

A festa contará com mais de 40 horas de programação musical divididas em dois palcos principais, com espaço garantido para os talentos da região. A cidade, com cerca de 110 mil habitantes, se transforma em um grande arraial, com bandeirolas coloridas, gastronomia típica, manifestações culturais e decoração temática espalhada pelas ruas, bairros e pela feira livre.