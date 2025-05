Show é adiado em Salvador por risco de temporal

Segundo os organizadores, a mudança visa garantir a segurança do público - Foto: Divulgação

O Arraiá do Gravata, um dos eventos de pré-São João de Salvador, foi adiado por conta do alerta de fortes chuvas e ventania emitido pela Codesal (Defesa Civil de Salvador). A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 1º, pelas produtoras Gravata Doida e Oquei Entretenimento, responsáveis pela festa.

Entre as atrações confirmadas estavam nomes consagrados do forró como Leo Estakazero, Targino Gondim e a banda U Tal do Xote.

Segundo os organizadores, a mudança visa garantir a segurança do público e preservar o clima de celebração que o evento propõe: “Queremos que todos possam curtir o melhor arrasta-pé da cidade com tranquilidade”, disseram em nota oficial.

A nova data do Arraiá será reagendada para a semana anterior ao São João, e a programação atualizada com as novas atrações será divulgada em breve.

Quem não puder comparecer na nova data poderá solicitar o reembolso dos ingressos diretamente com o ponto de venda.