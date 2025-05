Japinha faz revelação sobre saída da banda Conde do Forró: "Não era"

Japinha está seguindo carreira solo - Foto: Lucas Dantas | Divulgação

Seguindo em carreira solo, após deixar os vocais da banda Conde do Forró, Japinha está explorando sua maturidade no novo projeto musical, intitulado como 'A Braba Atualizou'. Em entrevista ao Portal A TARDE, a artista revelou que se emocionou ao participar de toda a produção do EP, que já está disponível nas plataformas digitais.

“Foi difícil porque a carreira solo exige mais responsabilidade. Eu fiquei meio receosa porque era tudo novo na minha vida. Era tudo ou nada. Então, tive que me aprofundar muito no projeto. No início, fiquei com muito medo, eu confesso, porque era uma responsabilidade muito grande, mas no final das contas deu tudo certo”, disse.

“É um projeto totalmente diferente, ao vivo. Eu estive lá presente para poder ver, opinar, mudar alguns detalhes, porque na antiga banda que eu era vocalista, não tinha essa liberdade de estar no meio da produção. Então, foi muito diferente quando eu ouvi todas as faixas, me emocionei”, completou.

O EP conta com cinco faixas inéditas: “Só Dá Você na Minha Vida”, “Amor Não Me Escolheu”, “Bem Mais Além”, “Roubei Ninguém” e “Os Corações Não São Iguais”, que mergulham em temas como amor, dor, superação e empoderamento.

A morena afirmou que os fãs podem esperar muitas coisas boas nessa nova fase. “Em carreira solo ter essa liberdade de explorar muitas coisas. Até da forma de me vestir, me comportar e de falar. Eles [os fãs] podem esperar muita coisa boa, mas a essência da Japinha vai continuar agora com esse espaço de explorar novas coisas”, contou.

Saída da banda Conde do Forró

Durante o bate papo, a cantora também revelou que pensou em desistir da carreira após sair da banda de forró, onde ficou por quatro anos, pois estava desmotivada e sem perspectiva de futuro no mundo da música.

“Quando eu saí da antiga banda, a minha intenção não era continuar. Eu queria desistir, viver minha vida e tudo mais, mas graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida como o meu esposo e a família dele, que sempre acreditaram em mim”, disse ela.

Japinha ainda relembrou uma situação inusitada que viveu com os fãs. “Eu já recebi vários presentes inapropriados, que na hora eu peguei e falei assim ‘nossa é um rímel', e depois vi que não era [era um vibrador]”, contou.

“Já me deram lingerie, rasgaram minha roupa, puxaram meu cabelo, mas é muito gostoso receber esse carinho. Eu gosto de um pouquinho de loucura. É muito legal”, concluiu ela, que conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.