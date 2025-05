Cantoras lésbicas são tema do show ‘Sinta Esse Tombo’ em Salvador

Banda se apresenta em Salvador hoje - Foto: Divulgação

Em 1978, a cantora Leci Brandão tornou-se uma das primeiras cantoras brasileiras a se declarar lésbica publicamente, em uma entrevista para um jornal. A atitude a tornou uma figura importante na luta LGBTQIAPN+ no Brasil, pois apesar do forte preconceito, a cantora falava abertamente sobre sua orientação sexual, inclusive em suas músicas.

A luta de Leci inspirou muitas cantoras e compositoras lésbicas, ecoando até hoje, com as musicistas da banda BR-44. O grupo, formado por Roberta Dantas (teclados), Suzana Bello (voz) e Ingrid Steinhagen (sax e flauta), homenageia Leci já no título do show: Sinta esse tombo é um verso de Essa tal criatura (1980), composta por Leci e considerada um hino pela liberdade sexual.

Além da artista carioca, outras intérpretes e compositoras da MPB, que ao longo das décadas deram voz ao universo feminino, também vão ser homenageadas no repertório do show: Ângela Ro Ro, Simone, Gal Costa, Maria Bethânia, e muitas outras artistas que contribuíram para a música e a luta pela representatividade feminina, com letras transgressoras, declarações impactantes, e performances marcantes.

O evento, hoje às 19 horas no teatro Sesi no Rio vermelho, promete envolver o público no universo musical feminino da MPB, a partir da visão de artistas lésbicas pioneiras.

Unindo forças

Roberta Dantas, que é formada em música pela Ufba e professora de música na rede municipal, acabou se afastando dos palcos depois do falecimento da avó em 2016.

“Com essa perda, eu fiquei meio depressiva e me afastei completamente da música. Os amigos cobravam quando eu iria voltar a tocar”, explica. Foi somente em 2023, ainda em meio a dor do luto, que Roberta sentiu os sinais da necessidade de voltar aos palcos. “Eu estava tomando banho e veio na minha cabeça a ideia toda, o nome ‘BR’, porque eu queria fazer música brasileira e ‘44’ como referência às mulheres de ‘sapatão’ mesmo”, conta a pianista.

A artista explica que 44 era a numeração utilizada por mulheres que não queriam utilizar os sapatos vendidos para o público feminino nos anos 70. “Era um número grande de sapatos, porque no início dos anos 70 as mulheres que queriam se afirmar sapatonas, principalmente as mais masculinizadas, queriam usar roupas masculinas e não existia sapato com um modelo masculino na numeração feminina, então elas compravam os sapatos maior do que o pé delas. E aí ficou o negócio do ‘sapatão’, entendeu?” explica Roberta. “E aí, nos anos 70, isso se disseminou, mas era um artifício sarrista ser chamado de sapatão e ao mesmo tempo era um xingamento. Aí veio Chacrinha e nos anos 80 faz a marchinha Maria Sapatão: ‘de dia é Maria, de noite é João”, relata Roberta.

Depois de resolver o nome do projeto, Roberta passou a pensar em artistas que poderiam fazer parte da banda. Logo ela convidou a cantora Suzana Bello, com quem já havia trabalhado em outro projeto. Suzana não escondeu o seu receio em participar, por conta das diversas atividades que exerce diariamente e chegou a negar o convite em um dado momento: “Eu disse não, porque eu tava fazendo faculdade de psicologia e dando aula", explica Suzana.

Somente depois de meses, ao receber um novo convite, dessa vez da segunda integrante da banda, a flautista e saxofonista Ingrid Steinhagen, que Suzana resolveu dar uma chance para a BR-44. Inicialmente, Ingrid atuou como convidada, mas não demorou muito para se envolver inteiramente no projeto.

Para ela, a experiência de trabalhar em coletivo é muito enriquecedora. “Trabalhar em conjunto é muito satisfatório, porque é como se um ajudasse o outro, porque não é fácil fazer arte. Trabalhar em grupo foi uma coisa que me impulsionou. Eu não estou sozinha nisso”, explica a cantora.

Atualmente, as três integrantes tocam o projeto, uma vez que possuem vasta vivência no cenário musical baiano e se uniram para proporcionar uma experiência protagonizada pelo feminino e pela qualidade musical.

Mesmo com os desafios iniciais, a banda conseguiu realizar algumas apresentações em Salvador, em lugares como Espaço Cultural Casa da Mãe, Solar Gastronomia, Teatro Módulo e Varanda do Sesi.

Canção inédita

Bello garante que, além de apreciar o show, o público vai se emocionar com o lançamento da música Cedo demais, uma composição inédita de Daniela Tourinho que fala do amor entre duas mulheres. “Esse primeiro show é especificamente para essas homenagens, mas a ideia é a gente construir o nosso trabalho autoral. Tem uma canção que foi um presente de Daniela Tourinho para Roberta e que será o pontapé inicial do nosso trabalho, que será lançado posteriormente”, afirma Suzana.

Roberta deixa claro que apesar de falar de amor, a primeira música autoral da banda não fala de final feliz. “Infelizmente não é um amor muito feliz, porque as pessoas estão em tempos diferentes. Tem uma que tá super a fim de namorar, mas a outra ainda diz: ‘Calma, vamos botar o pé no freio porque acho que tá cedo demais’. É justamente esse é o título da música”, explica Roberta

Mesmo que o foco do show seja realizar homenagens para grandes compositoras, em Sinta esse tombo serão trazidos novos arranjos para músicas conhecidas pelo público.

“É um show com música de qualidade, com canções da história da música popular brasileira e que marcaram época. Tudo isso com boa interpretação e com bons arranjos”, garante Suzana.

Banda BR-44: show "Sinta Esse Tombo” / Hoje, 19h / Teatro Sesi Rio Vermelho / R$ 60 e R$ 30 / Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.