Ex-The Voice Kids morre vítima de AVC aos 17 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids, morreu aos 17 anos nesta quinta-feira, 24, em Volta Redonda (RJ), após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. A jovem estava internada no Hospital São João Batista e faleceu por volta das 5h da manhã, segundo informou sua assessoria.

Karen ganhou destaque nacional em 2020 ao integrar o time do técnico Carlinhos Brown no reality musical da Globo. Desde então, seguia carreira como cantora e era considerada uma das vozes mais promissoras de sua geração.

Nas redes sociais, a equipe da artista publicou uma nota de pesar, destacando sua trajetória e o impacto de sua representatividade: “Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância [...] Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar”.