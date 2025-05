Tayrone promete gravação de DVD em Salvador "inesquecível"

Tayrone anuncia data de gravação de DVD em Salvador: "Inesquecível" - Foto: Joilson Cesar/Ag. A TARDE

Reinventar, mas manter as raízes. Este tem sido o lema da nova fase de Tayrone, um dos maiores nomes do arrocha no Brasil. Para a alegria dos fãs soteropolitanos, o cantor gravará o DVD "Essência", no Tatu Bola, em Salvador, nesta quinta-feira, 24.

Como parte da programação, Tayrone afirma que o repertório chegará recheado com antigos sucessos que estiveram presentes na vida dos fãs do artista que iniciou a carreira no início dos anos 2000.

Preparamos um repertório com músicas que marcaram a minha história, que fizeram parte da vida de muita gente, e claro, com aquele ritmo gostoso de teclado que está conquistando o Brasil Tayrone

Neste mês de abril, um dos maiores sucessos de Tayrone atingiu a marca de 800 milhões de reproduções no Youtube. "Cê Tá Preparada" conta com a participação da eterna Marília Mendonça e conquista o público desde 2020. Ao Portal A TARDE, o artista justificou o sucesso como consequência da capacidade de ser adaptável a diferentes ritmos e fases.

O arrocha mudou muito, mas continua forte. Eu vejo que o público ainda gosta de ouvir música que fala de amor. Pra me manter atual, eu sempre busco trazer novidades, fazer parcerias e misturar com outros ritmos, mas sem perder minha essência Tayrone

Tayrone anuncia data de gravação de DVD em Salvador: "Inesquecível" | Foto: Rafael Martins / Ag. A TARDE

Tô com o coração a mil, a expectativa tá lá em cima, e eu tenho certeza que vai ser inesquecível! Conto com vocês nesse momento único da minha carreira. Vai ser lindo demais! Tayrone

Natural da cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, o sertanejo revela grande entusiamo para o show aberto ao público, que tem hora marcada para às 17h. Segundo ele, “Essência” é uma celebração da identidade pessoal e um lembrete de que sua música, mesmo com o passar dos anos, nunca perdeu a essência, apenas ganhou novas formas de tocar o coração de quem a escuta.



SERVIÇO

Gravação do DVD “Essência” – Tayrone

Data: 24/04/2025 (quinta-feira)

Horário: A partir das 17h

Local: Tatu Bola – Salvador/BA

Aberto ao público e convidados