Lar de Idosos em Salvador recebe aulão de forró

Os 80 idosos que vivem no local irão participar de um aulão de forró - Foto: Ilustrativa | Prefeitura de Apodi

O Dia Internacional da Dança, nesta terça-feira, 29, será comemorado de maneira especial no Lar Amor e Vida, localizado no Acupe de Brotas, em Salvador. Os 80 idosos assistidos irão participar de um aulão de forró às 14h.

A iniciativa faz parte do projeto “Ecoando amor através da dança”, promovido pela Ecoar Escola de Dança, e conta com a participação do sanfoneiro Manuca, em uma ação inédita.

“Escolhemos realizar esta ação do Dia Internacional da Dança pela 1ª vez em um lar de idosos como forma de levar alegria para pessoas que precisam de atenção e de carinho. É uma oportunidade de trazermos a ideia de atividade física junto com o estímulo do corpo independente da idade. Quem for dançar ou até mesmo ficar assistindo, terá momentos de muita diversão aprendendo a como dançar” destaca Denilson Tavares, professor e sócio da Ecoar Escola de Dança acrescentando que pretende trabalhar com mais ações como essa durante o ano.

Para o Lar Amor e Vida, que acolhe idosos e crianças em situação de vulnerabilidade, o encontro será um momento para dar vida aos que se sentem muitas vezes abandonados ou desprezados.

“Ficamos felizes por esse projeto de trazer o forró até o nosso lar de idosos. Um aulão de dança como esse traz mais vida e alegria junto com as boas lembranças para os nossos moradores. Isso é muito importante para a parte emocional, além da física. Sem dúvidas, já estamos plenamente agradecidos por esse momento” analisa Paulo Brito, gestor social do Lar Amor e Vida.