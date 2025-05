Grátis! Feira de artesanato indígena movimenta museu de Salvador

Mostra encerra a programação do Abril do Artesanato Indígena - Foto: Divulgação

Trinta artesãos e artesãs indígenas de mais de 10 povos originários de diversos territórios da Bahia participam da Feira de Artesanato da Bahia – Edição Indígena. O evento acontece entre 25 a 27 de abril, na área externa do Museu de Arte Contemporânea da Bahia MAC_Bahia, no bairro da Graça.

A abertura será nesta sexta-feira, 25, às 17h, com atrações artísticas indígenas e danças ritualísticas. O evento é aberto ao público.

A mostra encerra a programação do Abril do Artesanato Indígena, iniciativa do Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA).

Artesãos (ãs) dos povos Tupinambá, Tumbalalá, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Kiriri-Xocó, Xuku-Kariri, Kiriri, Pataxó, Tuxá, Xukurú, Funiô, Kaimbé, entre outros povos indígenas do território baiano estarão expondo e comercializando objetos feitos com argila, fibras naturais, madeira, piaçava, penas. São peças como cumbucas de cerâmica tauá, maracás, arcos e flechas, colares, cocares, instrumentos musicais, adornos corporais e objetos do cotidiano.

Exposição Ecos Indígenas

| Foto: Divulgação

Os visitantes também podem conferir no MAC_Bahia a mostra Ecos Indígenas, que reúne obras de nove artistas plásticos representantes de diferentes povos. São obras fotográficas, em pintura e escultura.

Participam da exposição os artistas Célia Tupinambá, Elis Tuxá, Jorrani Pataxó, Kelner Atikum Pankará, Mamirawá, Raiz Lima, Renata Tupinambá, Tiago Tupinambá e Yacunã Tuxá.

A visitação acontece até o dia 30 de abril.