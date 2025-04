Exposição retrata resistência e ancestralidade de povos indígenas

- Foto: Divulgação

No mês em que homenageia os povos originários, chega à Salvador a mostra Ecos Indígenas, que reforçar a força, resistência e ancestralidade como expressão viva de pertencimento e reúne artistas de diferentes povos e territórios em obras.

A mostra estará aberta ao público no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), entre os dias 17 e 30 de abril. A entrada é gratuita.

Participam da exposição os artistas Célia Tupinambá, Elis Tuxá, Jorrani Pataxó, Kelner Atikum Pankará, Mamirawá, Raiz Lima, Renata Tupinambá, Tiago Tupinambá e Yacunã Tuxá.

Com o objetivo de reconhecer e fortalecer as expressões artísticas indígenas como formas de resistência, pertencimento e afirmação cultural, a exposição valoriza a pluralidade de perspectivas dos povos originários e destaca a potência estética e política de seus modos próprios de criação.

| Foto: Divulgação

A iniciativa é da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Bahia, por meio da Secretaria de Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), em parceria com a Associação Beneficente Ilê Axé Ojú Onirê, por meio do projeto "Artesanato da Bahia: Tradição, Ancestralidade e Renda". A ação também tem como parceira a Associação Fábrica Cultural, através do programa Artesanato da Bahia. A curadoria é de Mateus Estrela e Nádia Miranda. A montagem é do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, MAC_Bahia.

“A exposição Ecos Indígenas nos traz muita alegria, uma vez que faz parte de uma programação importante do abril do artesanato indígena e apresenta para a sociedade baiana as diversas linguagens artísticas dos povos originários, ou seja, demonstrando para a cidade que ainda há muito mais por vir. Mais do que uma data folclórica, é uma data de resistência, de luta e diálogo cultural”, avalia o coordenador de Fomento ao Artesanato da Bahia, Weslen Moreira.