Jam no MAM celebra Dia Internacional do Jazz

Ingressos já estão disponíveis - Foto: Divulgação

A JAM no MAM do próximo sábado (26 de abril) vai festejar o Dia Internacional do Jazz com um toque especial; para dar um sabor regional à comemoração, a banda Geleia Solar abre a noite com um repertório focado nas sonoridades adicionadas ao jazz quando ele entra em contato com a MPB, criando uma música de características próprias. A JAM no MAM acontece na Praça Maestro Letieres Leite, no pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão). Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Ingresso Live.

O Dia Internacional do Jazz, celebrado em todo o mundo no dia 30 de abril,é uma comemoração internacional que foi declarada pela Organização das Nações Unidas em 2011 para “destacar o jazz e o seu papel diplomático de unir as pessoas em todos os cantos do mundo". Na JAM no MAM, a data se transforma numa motivação para valorizar compositores nacionais que integram o estilo jazzístico na criação de uma identidade brasileira à sua música.

Como sempre acontece, após o momento inicial a Geleia Solar, banda base da JAM, abrirá o palco para receber artistas de todo o mundo interessados(as) em participar da jam session, promovendo trocas culturais e improvisações que refletem a essência do jazz como linguagem universal.

JAM no MAM

Data: 26/04, das 18h às 21h / Acesso ao local a partir das 17h

Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Contorno s/n)

Ingressos: De R$ 5,00 a R$ 40,00, vendidos na plataforma Ingresso Live: https://linkme.bio/jamnomam

Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos de idade não paga ingresso)

Mais Informações:

Site: https://www.jamnomam.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/jamnomam/

YouTube: https://www.youtube.com/@JAMnoMAM