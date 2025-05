Festival da Língua Portuguesa traz programação gratuita para Salvador

Festival acontece entre os dias 3 e 5 de maio - Foto: Caio Lírio e Divulgação

O Festival de Língua Portuguesa, “Viva a Língua”, trará grandes atrações como o escritor português Valter Hugo Mãe, a escritora cabo-verdiana Vera Duarte e o cantor Lazzo Matumbi para Salvador entre os dias 3 e 5 de maio.

O evento, que será gratuito, acontecerá no Espaço da Barroquinha e Gabinete Português de Leitura, promete unir teatro, música, literatura e cinema, além de celebrar a língua portuguesa.

Homenagem à Fernando Pessoa

O primeiro dia da programação, que acontece no dia 3 de maio, às 17h, no Gabinete Português de Leitura (Praça da Piedade), homenageia o poeta e escritor português Fernando Pessoa.

Parafraseando o escritor, “Minha pátria é a minha língua”, será apresentada a peça “Fernando Pessoa - O Espetáculo”, que completa 30 anos da sua estreia e apresentará a poesia de um dos maiores escritores da língua portuguesa, através do teatro.

Segundo dia

Já no dia 4 de maio a partir das 14h30, no Espaço Cultural da Barroquinha, acontece uma roda de conversa com grandes nomes da literatura: o premiado escritor português Valter Hugo Mãe; a escritora cabo-verdiana Vera Duarte, que na ocasião, irá lançar o seu livro “A Vénus Crioula” no Brasil, e a escritora baiana Lívia Natália.

Ainda no dia 4 de maio, às 18h, na Barroquinha, após a roda de conversa entre os autores, o cantor, Lazzo Matumbi, se apresentará com o show “Lazzo Canta Melodia”. O artista trará um repertório, composto majoritariamente por canções de Luiz Melodia, ao trazer “Juventude Transviada”, “Surra de Chicote”, “Ébano”, “Negro Gato”, “Estácio Hollyday Estácio” entre outros tantos sucessos.

Encerramento

No dia 5 de maio, no Gabinete Português de Leitura, ao longo do dia, acontecerá o último momento da programação com uma mostra de cinema em Língua Portuguesa, oriundos de vários países como o Brasil, Portugal e Cabo Verde e com a presença de um dos autores das películas que irá dialogar com o presente.

A programação de atividades encerra ainda no dia 5 de maio, às 18h, e será realizada uma apresentação da camerata Opus Lumen, da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

Sobre o serviço:

“Viva a Língua - Festival da Língua Portuguesa”

Quando: De 3 a 5 de maio;

Onde: Espaço da Barroquinha e Gabinete Português de Leitura;

Quanto: Ingressos gratuitos, obedecendo à ordem de chegada ao local e sujeito à lotação permitida pelo espaço.