Bando de Teatro Olodum celebra 35 anos com oficinas gratuitas

Atividade marca o lançamento do Projeto ERÊ - Foto: Divulgação

Em comemoração aos seus 35 anos de trajetória, o Bando de Teatro Olodum dá início nesta quarta-feira, 23, às 19h, às Oficinas de Performance Negra, com uma aula inaugural gratuita e aberta ao público no Teatro Gregório de Mattos, em Salvador. A atividade marca o lançamento do Projeto ERÊ, iniciativa que une formação artística e valorização da cultura negra.

A aula será ministrada pela professora doutora Mabel Freitas, pesquisadora referência em Educação para as Relações Raciais e autora do livro “Educação Antirracista – Com gosto de dendê e cheiro de pitanga”. Com o tema “Teatro Negro Brasileiro”, Mabel traçará um panorama histórico que vai de De Chocolat, na década de 1920, até Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro, passando pelas companhias negras inspiradas nesse legado e culminando no próprio Bando de Teatro Olodum e sua contribuição para a cena teatral brasileira.

As oficinas, que tiveram mais de 300 inscritos, reunirão 90 participantes selecionados para atividades gratuitas de teatro, dança, música, memória e identidade, além de formação técnica em áreas como iluminação cênica, som, produção cultural e audiovisual. As aulas acontecerão de 23 de abril a 28 de julho, no Centro Cultural Plataforma, Espaço Cultural Alagados e Espaço Xisto.

Além de critérios como pertencimento a comunidades próximas aos núcleos das aulas e equidade de gênero, o processo seletivo também garantiu vagas para pessoas com deficiência, pessoas trans e pessoas idosas.

O Projeto ERÊ – 35 anos do Bando vai além da formação: ele também contempla mostras com os resultados das oficinas e uma temporada especial do espetáculo Erê, uma potente denúncia artística contra o genocídio de crianças negras.

A relação com todos os selecionados está disponível no perfil do grupo: https://www.instagram.com/bandodeteatroolodum/.