Micareta de Feira: confira programação completa do evento

Micareta de Feira acontece entre os dias 1º e 4 de maio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A programação completa da Micareta de Feira, que acontece em Feira de Santana, foi divulgada pela prefeitura do município nesta quarta-feira, 23. O evento, considerado como o maior Carnaval fora de época do Brasil, acontecerá entre os dias 1º e 4 de maio, no circuito Maneca Ferreira.

O anúncio das atrações aconteceu no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc) e contou com a presença de autoridades e imprensa.