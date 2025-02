Micareta de Feira cancelada? Vereador faz pedido e explica motivo

Micareta de Feira de Santana 2025 está no meio de polêmica - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O vereador Edvaldo Lima (União Brasil) defendeu, nesta quinta-feira, 13, o cancelamento da Micareta de Feira de Santana 2025, devido aos problemas financeiros enfrentados pelo município. O edil afirmou que esse valor seria mais bem investido na saúde ou educação da cidade.

“Acho, na verdade, que não deve ter micareta em Feira. E acredito que, sendo consultada a população, ela concorda, uma vez que o atual Governo Municipal herdou uma dívida muito alta. Então, qual é o melhor? Não seria cuidar da saúde e resolver os problemas da cidade?”, disse o vereador durante pronunciamento na Câmara.

“Não ajuda a economia do Município em nada, trava a BR-324 e dificulta o tráfego de veículos na Avenida Contorno”, acrescentou.

Outros vereadores se colocaram contra o discurso de Edvaldo Lima, como foi o caso de Galeguinho SPA (PSB), que disse entender o fato de o colega ser contra a realização do festejo, mas discorda na afirmação de que “a Micareta não presta”. O edil também afirmou que os valores gastos no evento não afetam a verba da saúde e da educação.

Já Lulinha (União Brasil) garantiu que cancelar o evento iria afetar milhares de pessoas, desde as redes de hotelaria até os ambulantes que trabalham no circuito da Micareta. “Cancelar um evento tão importante, além de afetar comerciantes, cantores e o setor artístico, pode interferir negativamente no fluxo turístico da Princesa do Sertão”, garantiu.

O fato é que a Micareta de Feira de Santana segue mantida e ocorrerá de 1º a 4 de maio.