Dia do Livro: Bahia terá 40 festas literárias até julho

Feira Literária de Canudos foi uma das confirmadas - Foto: Flican | Divulgação

No Dia Mundial do Livro, celebrado nesta quarta-feira. 23, a secretarias de Cultura (SecultBA) e da Educação (SEC) anunciaram a programação de 40 festas literárias até o mês de julho. Ao todo, a Bahia terá 81 eventos do tipo até o primeiro semestre de 2026, com investimento de R$ 24,3 milhões, segundo o Governo do Estado.

A iniciativa contempla os 27 territórios de identidade da Bahia. “Teremos agenda intensa de festas e feiras literárias. A SecultBA, por meio da FPC, e em parceria com a Secretaria da Educação, é responsável por apoiar, financiar e estimular essas iniciativas. Esse apoio inclui ações como a comercialização de livros, programação cultural, lançamentos e apresentações literárias. Estamos fazendo um investimento histórico, o maior investimento do Brasil nesse setor”, afirma o Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

As primeiras feiras acontecem nesta semana, com eventos confirmados em Malhada de Pedras (23 a 26 de abril) e Barreiras (24 a 25 de abril). Nos próximos quatro meses, estão previstas feiras literárias em diversas cidades do estado, como Ilhéus, Serrinha, Mucugê, Itapetinga, Irecê e outras, contemplando os diferentes territórios de identidade da Bahia.

“Fortalecemos a territorialização das feiras literárias quando contemplamos no edital eventos consagrados e também iniciativas literárias locais. Impulsionar o acesso aos livros e formar novos leitores é uma prioridade. Os eventos literários têm capacidade de mobilizar os agentes culturais de todos os territórios, além de gerar possibilidades de aquecimento à economia criativa”, comenta o secretário estadual de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro.

O Edital de Festas, Feiras e Festivais Literários faz parte do Programa Bahia Literária. Para a secretária de Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito, as feiras literárias são espaços de aprendizagem, troca de saberes e fortalecimento da identidade.

"Cada feira é uma oportunidade de ampliar o repertório dos nossos estudantes, de despertar talentos e criar vínculos com o conhecimento de forma lúdica e afetiva. As feiras também abrem espaço para nossos estudantes e professores autores mostrarem seus trabalhos e se aproximarem do público", afirma a secretária.

O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, destaca a importância do programa: “O Bahia Literária percorre quilombos, aldeias, comunidades ribeirinhas, cidades e vilarejos, celebrando a leitura como um direito e como expressão da diversidade que pulsa em cada território baiano. É um movimento que valoriza as identidades locais e fortalece o papel da cultura na transformação social.”

O calendário para o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026 será divulgado em breve, completando as 81 feiras literárias aprovadas.



Confira as feiras literárias da Bahia (abril a julho de 2025)

Abril

• 23 a 26/04 – I Festa Literária de Malhada de Pedras (Malhada de Pedras)

• 24 a 25/04 – Feira Literária Intercultural da Bacia do Rio Grande (Barreiras)

Maio

• 06 a 10/05 – II Feira Internacional de Serrinha: Do Som à Palavra

• 07 a 10/05 – I Feira de Literatura e Arte de Ibiassucê (Quilombo Santo Inácio)

• 08 a 10/05 – Festival Encantos de Amargosa

• 09 a 11/05 – Festival Literário Pindorama (Santa Cruz Cabrália)

• 15 e 16/05 – I Feira Literária da Bacia do Rio Corrente (Santa Maria da Vitória)

• 24 a 26/04 – I Festa Literária do Território Velho Chico (Bom Jesus da Lapa)

• 19 a 21/05 – Festa Literária Estudantil Indígena (Paulo Afonso)

• 16 a 18/05 – I Feira Literária do Piemonte da Diamantina (Serrolândia)

• 22 a 25/05 – I Feira Literária e Cultural do Baixo Sul (Presidente Tancredo Neves)

• 22 a 25/05 – I Festival Literário do Médio Sudoeste (Itarantim)

• 30 e 31/05 – I Festa Literária de Remanso (Remanso)

• 30 e 31/05 – I Feira Literária de Estudantes Autores de Lapão (Irecê)

Junho

• 04 a 06/06 – Feira Literária Conexões Educacionais (Itaberaba)

• 05 a 07/06 – Feira Literária: Identidade, Memória e Ancestralidade (Mutuípe)

• 05 a 07/06 - 7º Feira Literária de Ilhéus (Ilhéus)

• 05 a 07/06 – Feira Literária de Bom Jesus da Lapa

• 10 a 12/06 – Feira Literária de Cafarnaum

• 12 a 14/06 – Festival Literário Sarã Nakíyã (Porto Seguro)

• 16 a 18/06 – Feira Literária de Boquira

Julho

• 03 e 04/07 – Festival Literário: Encantos e Saberes da Cultura Afro brasileira (Itapetinga)

• 10 a 12/07 – Festival Literário do Cumbe (Euclides da Cunha)

• 10 a 12/07 – I Festa Literária: Cultura e Manifestações dos Povos Ciganos (Correntina)

• 10 e 11/07 – Festival Literário Estudantil do Litoral Sul (Ilhéus)

• 10 a 12/07 – I Festival Literário de Água Quente

• 11 a 12/07 – Festa Literária de Conceição do Coité (Flicoité Sertões dos Tocós)

• 11 E 18/07; 19/09; 24/10 - FESTA LITERÁRIA: CAMINHOS DO OESTE - Cristópolis

• 16 a 19/07 – I Feira Literária de Ipirá

• 17 a 19/07 – Festival Literário e Artístico de Poções

• 17 e 18/07 – Festival Literário de Aquilombamento da Bacia do Rio Corrente (São Félix do Coribe)

• 18 e 19/07 – I Festival Literário Corpo de Memória (Alagoinhas)

• 24 a 26/07 – I Festa Literária, Culinária e Audiovisual do Guaibim (Valença/Guaibim)

• 24 a 27/07 – Festival de Literatura e Diversidade de Jacobina

• 24 a 27/07 – IV Feira Literária Internacional de Canudos

• 25 a 27/07 – I Feira Literária do Vale do Jiquiriçá (Mutuípe)

• 24 a 26/07 - III Feira Literária de Irecê (FLIREÊ)

• 26 e 27/07 – Festa Literária Quilombarte (São Francisco do Conde)

• 28 a 30/07 – III Festa Literária de São José do Jacuípe

• 31/07 a 02/08 – II Feira Literária de Itapetinga