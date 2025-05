Adelmário Coelho defende mudança no São João: "Modismos"

Adelmário Coelho é um dos forrozeiros clássicos da Bahia - Foto: Reprodução | Instagram

Faltando pouco mais de um mês para o São João 2025, Adelmário Coelho comentou a ausência dos cantores de forró entre os artistas mais contratados para se apresentarem nos festejos juninos em cidades do interior da Bahia no ano passado.

O dado foi apontado pelo Painel da Transparência dos Festejos Juninos do Ministério Público do Estado (MP-BA): em 2024, nenhum artista do forró raiz ficou entre os 10 mais contratados pelas prefeituras no estado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor confessou que não acredita que há uma desvalorização do gênero musical, mas sim, uma demanda de público voltada para artistas de outros segmentos, o que deve ser dosado pelos contratantes.

“Eu não acredito que seja esse o sentimento de desvalorização, e sim que o mercado tem uma dinâmica que às vezes induz um contratante a pensar naquele momento. Mas quem conduz a história, a cultura popular nordestina, por anos e anos, são os forrozeiros e as forrozeiras mesmo”, disse ele, que defende mudanças nas contratações das festas juninas.

“Todo gestor tem que ter o cuidado, a dosimetria adequada de colocar numa festa tradicionalmente de forró, como as festas juninas, seus legítimos representantes. Então, esse critério, por exemplo, o que leva a mais público? Esse argumento, evidentemente, que às vezes ele confronta com a valorização mesmo da nossa cultura”, reforçou.

“Então, a gente tem que estar pensando em Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, e tantos outros, que foram realmente os, digamos assim, guias para nós que estamos seguindo agora”, concluiu.

Tema do São João da Bahia 2025

Durante o bate-papo, o artista também elegeu seu tema perfeito para o São João 2025, reafirmando que a festa precisa representar os artistas que dominam o gênero do forró, tradicional e predominante durante as festas juninas.

“Um tema assim que tem a ver com a cultura popular nordestina. Eu acho que, inclusive homenagear os nossos mestres, seria uma coisa muito bacana, né? Por exemplo, aqui a gente vê em Salvador, no carnaval, homenagens aos expoentes do axé”, sugeriu.

“Então, de repente, o forró podia ter esse cuidado também. Homenagear Luiz Gonzaga, Clemilda, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos. Esses caras deveriam ser lembrados, né? E aí, talvez, uma homenagem pontual a esses grandes representantes fosse interessante”, finalizou.