Gratuito! Calcinha Preta anuncia show em shopping de Salvador

Gratuito! Calcinha Preta realizará pocket show em shopping de Salvador - Foto: Divulgação

A banda Calcinha Preta realiza um show gratuito nesta terça-feira, 13, no Salvador Norte Shopping, a partir das 18h. A apresentação acontece no piso L3 e é aberta ao público, sujeita à lotação do espaço. O evento faz parte da campanha de divulgação do Festival Atemporal, que acontece no próximo sábado, 17, em Salvador.

Com quase 30 anos de carreira, a banda vai embalar o público com seus maiores sucessos, em um aquecimento especial para a apresentação oficial no Wet Eventos. No show gratuito, os fãs poderão curtir clássicos do forró eletrônico que marcaram gerações, além de músicas mais recentes do repertório.

Além do grupo, o pocket show contará ainda com a participação da cantora baiana Eline Martins. O evento contará ainda com atendimento exclusivo aos fãs que participaram da promoção #SeTemCalcinhaEuVou.

O grupo, conhecido por hits como “Você Não Vale Nada”, “Ainda Te Amo” e “Louca Por Ti”, volta à capital baiana prometendo um reencontro inesquecível com o público. Já no sábado, o Festival Atemporal reunirá, além da Calcinha Preta, nomes como Limão com Mel e Saia Rodada, além de Eline Martins.