Calcinha Preta retorna a Salvador com festival ‘Atemporal’ no Wet

- Foto: Divulgação

Após emocionar milhares de fãs com a gravação do DVD “Atemporal” na Arena Fonte Nova, a Calcinha Preta – um dos grupos mais tradicionais do forró, está de volta a Salvador para mais uma noite marcante.

No dia 17 de maio de 2025, a banda apresenta o festival ‘Atemporal’ no Wet Eventos, durante o Galinho, um espetáculo que celebra as quase três décadas de história com grandes sucessos e novidades.

No repertório, canções clássicas da Calcinha Preta vão emocionar o público, hits como ‘Manchete dos Jornais’, ‘Hoje à Noite’, ‘Mágica’, ‘Sem Explicação’ e ‘Ainda Te Amo’, além de músicas inéditas que marcam a nova fase do grupo.

SERVIÇO

Festival Atemporal – Salvador

Quando: 17 de maio de 2025

Onde: Wet Eventos

Abertura dos portões: 20h

Atrações: Calcinha Preta | Limão com Mel | Raí Saia Rodada | Eline Martins