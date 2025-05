Triângulo do Forró esquenta clima junino em show na Bahia

Os cantores lotaram a casa de festas - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

A temporada de festas juninas já começou a dar as caras na Bahia. Na última sexta-feira, 9, o Armazém Convention, em Lauro de Freitas, foi palco de uma verdadeira celebração do forró e da música brasileira com o show Triângulo do Forró, reunindo três dos nomes mais populares do gênero: Adelmário Coelho, Flávio José e Dorgival Dantas.

O evento serviu como uma prévia do São João 2025, uma das festas mais aguardadas pelo povo baiano e nordestino. Ainda que o calendário marque junho como o mês oficial do arrasta-pé, as programações culturais já dão início ao clima festivo.

Na segunda edição da turnê conjunta, o show trouxe um repertório de grandes sucessos do forró e contou com a participação animada do público. A plateia cantou, dançou e deixou claro que o espírito do São João já tomou conta, transformando o Armazém Convention em um verdadeiro arraial fora de época.

Além do show em Lauro de Freitas, a turnê Triângulo do Forró continua neste sábado, 10, com apresentação marcada para o Espaço Ária Hall, em Feira de Santana.

São João 2025

Com a chegada de maio, diversas cidades da Bahia já anunciaram suas programações para o São João 2025, e os integrantes do Triângulo do Forró estão entre os artistas confirmados em importantes festejos juninos.

Adelmário Coelho está confirmado na grade do São João de São Sebastião do Passé, que acontecerá de 20 a 24 de junho. O evento também contará com apresentações de Solange Almeida, Mari Fernandez, Léo Santana, Nadson o Ferinha, Tarcísio do Acordeon e João Gomes, além de artistas locais como Xote Mania, Jó Miranda e Serra Norte.

Já Flávio José e Dorgival Dantas são atrações confirmadas no São João de Santo Antônio de Jesus, que ocorre entre 19 e 24 de junho. A programação inclui nomes como Jorge & Mateus, Simone Mendes, Xand Avião, Daniel, Henry Freitas, Ana Castela, Solange Almeida, Calcinha Preta, Natanzinho Lima, Daniel Vieira, Netto Brito e Matheus Fernandes.