São João: Serrinha anuncia lista de atrações da folia de 2025

Parte das atrações do evento em 2025 - Foto: Foto: Divulgação

Os moradores de Serrinha já podem comemorar, pois a cidade anunciou parte da grade de atrações para a festa de São João deste ano, que acontece entre os dias 19 e 24 de junho, na Nova Arena Marianão com muita música, forró, cultura e diversão.

Dentre nomes revelados estão: Nattan, Calcinha Preta, Joelma, Pablo, Dorgival Dantas, Simone Mendes, Marcynho Sensação, Léo Foguete, Xand Avião, Limão Com Mel, Felipe Amorim, Iguinho e Lulinha, Kátia Cilene, Alcymar Monteiro, Solange Almeida, Leonardo, Wesley Safadão e Toque Dez.

Com estrutura para receber mais de 50 mil pessoas por dia, a Nova Arena Marianão será palco da festa por mais um ano consecutivo, desde a mudança oficial para o espaço, em 2017.

Em 2024, o evento foi considerado um dos maiores do estado, com público expressivo durante todas as noites. A expectativa da prefeitura da cidade é repetir ou aumentar o número de turistas durante a festa em 2025.