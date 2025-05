São João da Bahia será lançado em outros estados brasileiros; entenda

Lançamentos serão feitos pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) - Foto: Alexandre Amaral | GOVBA

A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) vai fazer o lançamento do São João da Bahia 2025, que é comemorado em praticamente todos os municípios baianos, em outros estados brasileiros a partir desta quarta-feira, 7.

O primeiro lançamento vai acontecer hoje em São Paulo, e depois no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 8. Na sequência vem Brasília na próxima quarta-feira, 14, e Belo Horizonte no dia 15 deste mês.

"As cidades escolhidas para o lançamento são os nossos principais mercados emissores de turistas. O lançamento é feito com a presença de profissionais de turismo como operadores e agentes de viagem, para potencializar a captação de visitantes para a Bahia no período da festa", detalhou a Setur ao Portal A TARDE.

Segundo a pasta, ainda não há previsão de lançamento em Salvador.

Cidades baianas divulgam grade do São João

Santo Antônio de Jesus já divulgou a grade oficial do São João para 2025. Entre os nomes confirmados estão Jorge & Mateus, Simone Mendes, Xand Avião, Ana Castela, Solange Almeida, Calcinha Preta, Henry Freitas, Natanzinho Lima, Matheus Fernandes, Netto Brito, Daniel Vieira, além dos ícones do forró autêntico Dorgival Dantas, Flávio José, Alcymar Monteiro, Daniel Sertanejo e Chambinho do Acordeom.

A festa contará com mais de 40 horas de programação musical divididas em dois palcos principais, com espaço garantido para os talentos da região. A cidade, com cerca de 110 mil habitantes, se transforma em um grande arraial, com bandeirolas coloridas, gastronomia típica, manifestações culturais e decoração temática espalhada pelas ruas, bairros e pela feira livre.

Outro município que também anunciou as atrações foi Santo Estevão. Dentre os famosos que cantarão na cidade estão Kevi Jonny, Marcynho Sensação, Tarcísio do Acordeon, Heitor Costa, Solange Almeida, Theuzinho, Tony Salles e a banda Limão com Mel.