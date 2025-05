Demora em anúncio do São João gera preocupação na economia de Catu

Pequeno Sales (PT), prefeito de Catu - Foto: Reprodução

O São João se aproxima e uma preocupação toma conta de comerciantes locais. A menos de dois meses para as comemorações da data, a Prefeitura de Catu, na gestão Pequeno Sales (PT), ainda não anunciou de forma oficial, as atrações da festa.

A incerteza toma conta de parte da população, já que outras cidades da região, como Mata de São João e São Sebastião do Passé já divulgaram a programação.

De acordo com a denúncia feita por um comerciante local, o qual não quis se identificar, disse que gestão tem o hábito de divulgar as atrações às vésperas da festa.

"Não é a primeira vez. Outros anos também foi assim. Isso gera insatisfação em quem precisa se planejar para os ajustes de atendimento ao público durante o período junino".

Além do impacto na economia, a incerteza atinge ainda ao turismo. A cobrança dos comerciantes e parte da população, é para que haja mais transparência e antecedência na divulgação da programação, já que se trata de uma tradição cultural, a qual é fonte de renda para as famílias que trabalham direta ou indiretamente no período.