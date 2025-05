Câmeras clandestinas são desarticuladas em Cosme de Farias

- Foto: Divulgação PM

Câmeras de monitoramento clandestinas, utilizadas por grupos criminosos para vigiar a movimentação na região, foram localizadas e apreendidas por policiais da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na tarde desta sexta-feira, 25, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Durante rondas de rotina pela Rua Antônio Viana, os agentes avistaram os equipamentos instalados de forma irregular em postes de iluminação pública. Após a identificação, as câmeras foram retiradas e apreendidas. No total, três dispositivos foram encontrados no local.

De acordo com informações da PM, os equipamentos estavam protegidos dentro de caixas plásticas, que continham também roteadores de internet e fontes de energia, possibilitando o funcionamento contínuo do sistema de monitoramento. A estratégia visa dar suporte às ações criminosas na região, permitindo que suspeitos acompanhem em tempo real a movimentação de viaturas policiais e rivais.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia responsável, onde será periciado. A polícia acredita que as câmeras faziam parte de uma estrutura montada para garantir o controle territorial de traficantes, dificultando a ação das forças de segurança.

A 58ª CIPM reforçou que seguirá intensificando o patrulhamento ostensivo e ações de inteligência para combater a instalação desses sistemas ilegais, que representam riscos à segurança pública e à liberdade de circulação dos moradores locais.

As investigações seguem para identificar os responsáveis pela instalação e operação dos equipamentos.