Operação Séquito: policiamento é reforçado em bairros de Salvador

A ação busca combater a disputa entre grupos criminosos pelo tráfico de drogas - Foto: PMBA

Os bairros Águas Claras, Boca da Mata, Cajazeiras, Fazenda Grande e Jaguaribe I estão recebendo reforço policial desde a noite de sexta-feira, 25, com a Operação Séquito. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a ação busca combater a disputa entre grupos criminosos pelo tráfico de drogas, reduzir crimes violentos e garantir a segurança da população.

As ações incluem abordagens a suspeitos, patrulhamento a pé e com viaturas em áreas de risco, além da presença constante de policiais em locais de grande circulação para apoiar a comunidade e prevenir delitos.

“Nossa missão é realizar, com base em um levantamento de inteligência, da integração das forças de segurança e de um policiamento qualificado, o combate à criminalidade e a consequente garantia da tranquilidade da comunidade em regiões onde há registro de conflitos. O prazo das ações serão conforme necessidade. Estamos imbuídos e comprometidos com a paz da sociedade”, ressalta o coronel Ricardo Mattos, comandante do CPRC-C.

As ações são realizadas pelo CPRC-C através do 22º Batalhão e 23ª CIPM com apoio do Comando de Inteligência (COInt), Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME), do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e o Comando de Apoio Operacional (CPAp), integradas com a Polícia Civil da Bahia.